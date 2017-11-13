Кір вирує: у Луцьку медики роблять щеплення навіть у вихідні. ВІДЕО
Сьогодні, 07:22
У дитячих поліклініках Луцька відкрили додаткові кабінети для вакцинації школярів, які працюють у вихідні.
Про це Суспільному розповіла директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.
Медик каже, що за останній тиждень кількість охочих зробити щеплення дитині зросла у декілька разів.
"Вакцинація - єдиний цивілізований метод захистити наших дітей від інфекційних хвороб", - зауважила Оксана Лєщинська. Однак, за словами медика, батьки неоохоче приводять своїх дітей на щеплення.
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Про це Суспільному розповіла директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.
Медик каже, що за останній тиждень кількість охочих зробити щеплення дитині зросла у декілька разів.
"Вакцинація - єдиний цивілізований метод захистити наших дітей від інфекційних хвороб", - зауважила Оксана Лєщинська. Однак, за словами медика, батьки неоохоче приводять своїх дітей на щеплення.
Детальніше у сюжеті:
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