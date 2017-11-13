Кір вирує: у Луцьку медики роблять щеплення навіть у вихідні. ВІДЕО





Про це Суспільному розповіла директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.



Медик каже, що за останній тиждень кількість охочих зробити щеплення дитині зросла у декілька разів.



"Вакцинація - єдиний цивілізований метод захистити наших дітей від інфекційних хвороб", - зауважила Оксана Лєщинська. Однак, за словами медика, батьки неоохоче приводять своїх дітей на щеплення.



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