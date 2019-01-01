Має зв'язок з космосом, – лідер «Антитіл» про лучанина, який подав на них в суд





Учасники гурту "Антитіла" Тарас Тополя і Сергій Вусик прокоментували судове засідання за позовом лучанина Сергія Лапковського, який звинувачує музикантів у використанні його патенту на налаштування параметрів музичної композиції, - пише



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"Якщо він (Лапковський, - ред.) з'явиться суд, то боротимемося за свої права. А якщо не з'явиться, то, сподіваємося, декілька судових засідань - і все повернеться до нормального русла", - зазначив Тарас Тополя.



Директор гурту Сергій Вусик наголосив, що ситуація склалася абсурдна і ще жоден музикант у світі не стикався з таким.



"Жодного прецеденту не було у світі ще. Це вперше", - зазначив Вусик.



Тополя навів приклад із модою, щоб пояснити абсурдність позову: "Це якби у моді хтось ввів патент на носіння піджаків чоловіками зростом 180 см, бо це гармонізує їх з навколишнім середовищем. Так само і у нас, тобто якщо пісня у тональності ля-мажор і її темп 110, значить ви потрапляєте під дію патенту. І таких патентів він зробив під кожну з 24-х тональностей".



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Вусик зауважив, що у світі існує багато пісень, які підпадають під цей "патент", серед яких є старі пісні українських виконавців - "Другої ріки", "Океану Ельзи", та закордонних - Modern Talking, Abba.



Зазначимо, що Лапковський не з'явився на попереднє судове засідання у справі та не дає коментарів. Але одному журналісту все ж вдалося поговорити з ним, зауважив Тарас Тополя, і його коментар вказує на те, що людина "тримає зв'язок із космосом".



"Він сказав, мовляв, Моцарт ні на чому не розумівся. А ось він винайшов і тепер це запатентував, бо знає якийсь секрет Всесвіту", - переповів Тополя.



Нагадаємо, що перше судове засідання у справі проти гурту "Антитіла" мало відбутися у середу, 23 січня. Однак,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор гурту зазначив, що під цей "патент" підпадає багато пісень легендарних гуртів - як українських, так й іноземних.Учасники гурту "Антитіла"прокоментували судове засідання за позовом лучанина Сергія Лапковського, який звинувачує музикантів у використанні його патенту на налаштування параметрів музичної композиції, - пише ТСН "Якщо він (Лапковський, - ред.) з'явиться суд, то боротимемося за свої права. А якщо не з'явиться, то, сподіваємося, декілька судових засідань - і все повернеться до нормального русла", - зазначив Тарас Тополя.Директор гурту Сергій Вусик наголосив, що ситуація склалася абсурдна і ще жоден музикант у світі не стикався з таким."Жодного прецеденту не було у світі ще. Це вперше", - зазначив Вусик.Тополя навів приклад із модою, щоб пояснити абсурдність позову: "Це якби у моді хтось ввів патент на носіння піджаків чоловіками зростом 180 см, бо це гармонізує їх з навколишнім середовищем. Так само і у нас, тобто якщо пісня у тональності ля-мажор і її темп 110, значить ви потрапляєте під дію патенту. І таких патентів він зробив під кожну з 24-х тональностей".Вусик зауважив, що у світі існує багато пісень, які підпадають під цей "патент", серед яких є старі пісні українських виконавців - "Другої ріки", "Океану Ельзи", та закордонних - Modern Talking, Abba.Зазначимо, що Лапковський не з'явився на попереднє судове засідання у справі та не дає коментарів. Але одному журналісту все ж вдалося поговорити з ним, зауважив Тарас Тополя, і його коментар вказує на те, що людина "тримає зв'язок із космосом"."Він сказав, мовляв, Моцарт ні на чому не розумівся. А ось він винайшов і тепер це запатентував, бо знає якийсь секрет Всесвіту", - переповів Тополя.Нагадаємо, що перше судове засідання у справі проти гурту "Антитіла" мало відбутися у середу, 23 січня. Однак, ані позивач, ані його представники у Подільському районному суді не з'явилися.

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