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Резонансна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої-Дронова – новий поворот

Резонансна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої-Дронова – новий поворот
У Волкова вже були всі необхідні документи, які потрібно було передати судово-медичним експертам для головного висновку. Та він їх не передав.

Прокурор не відкидає справу проти слідчого Волкова, який розслідував ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, - пише Уніан.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк.

"Оце так заява, можна сказати сенсація! Більше року після ДТП, прокурори все бачили, експертизи без відповідей приймали, брали до уваги і ґрунтували на них обвинувачення, додавали пом'якшувальні обставини Зайцевій, не додавали обтяжуючі.

Напередодні під час судового засідання допитати Волкова в суді вимагав адвокат Дронова, та суддя відмовив. За словами експертів, саме Волков не передав їм документи, що можуть свідчити про наркотичний стан Зайцевої.

"У суді Федірко проговорилася, що саме Волков телефонував їй кілька разів і говорив, скільки брати сечі та крові - пізніше біоматеріалу чомусь не вистачило для досліджень. Швидкість не встановлена, червоний автомобіль, з яким могли бути перегони у Зайцевої, не знайдено і ще багато чого не встановлено і не знайдено. І я впевнена, сьогоднішня заява прокурорів популістична, вона - аби збити градус перед вироком", - наголосила журналістка.

Нагадаємо, 8 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.

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Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
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