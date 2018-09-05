У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО

На Театральному майдані Луцька юнаки влаштували флешмоб «Пам'ятай про Крути!».Захід, присвячений річниці бою під Крутами, відбувся сьогодні, 29 січня.Вишикувавшись у шеренгу біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та взявшись за руки, хлопці марширували під твір Олекси Кобця «На Крути».У рамках флешмобу присутнім нагадали про подвиг студентів та курсантів, які полягли, захищаючи Київ від більшовиків у січні 1918 року. Окрім того, організатори флешмобу роздали присутнім записки та заспівали гімн України, тримаючи у руках великий державний стяг.Зауважимо, що патріотичне дійство влаштував комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді».