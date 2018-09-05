У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
Сьогодні, 17:25
На Театральному майдані Луцька юнаки влаштували флешмоб «Пам'ятай про Крути!».
Захід, присвячений річниці бою під Крутами, відбувся сьогодні, 29 січня.
Вишикувавшись у шеренгу біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та взявшись за руки, хлопці марширували під твір Олекси Кобця «На Крути».
У рамках флешмобу присутнім нагадали про подвиг студентів та курсантів, які полягли, захищаючи Київ від більшовиків у січні 1918 року. Окрім того, організатори флешмобу роздали присутнім записки та заспівали гімн України, тримаючи у руках великий державний стяг.
Зауважимо, що патріотичне дійство влаштував комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід, присвячений річниці бою під Крутами, відбувся сьогодні, 29 січня.
Вишикувавшись у шеренгу біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та взявшись за руки, хлопці марширували під твір Олекси Кобця «На Крути».
У рамках флешмобу присутнім нагадали про подвиг студентів та курсантів, які полягли, захищаючи Київ від більшовиків у січні 1918 року. Окрім того, організатори флешмобу роздали присутнім записки та заспівали гімн України, тримаючи у руках великий державний стяг.
Зауважимо, що патріотичне дійство влаштував комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у пожежі минулоріч загинуло і травмувалось 38 людей
Сьогодні, 17:30
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Перинатальний центр у Луцьку невдовзі розпочне працювати, – ОДА
Сьогодні, 17:03
Луцьким спортсменам призначили стипендії. СПИСОК
Сьогодні, 16:54
Медіа