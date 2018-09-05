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У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО

У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
На Театральному майдані Луцька юнаки влаштували флешмоб «Пам'ятай про Крути!».

Захід, присвячений річниці бою під Крутами, відбувся сьогодні, 29 січня.

Вишикувавшись у шеренгу біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та взявшись за руки, хлопці марширували під твір Олекси Кобця «На Крути».

У рамках флешмобу присутнім нагадали про подвиг студентів та курсантів, які полягли, захищаючи Київ від більшовиків у січні 1918 року. Окрім того, організатори флешмобу роздали присутнім записки та заспівали гімн України, тримаючи у руках великий державний стяг.

Зауважимо, що патріотичне дійство влаштував комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО

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Теги: Крути, Луцьк, флешмоб
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