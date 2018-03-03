Як перевірити якість вакцини: відповідь імунолога





Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 радить просити і лікарів реєстраційні документи на вакцини, - повідомляє



Щоб впевнитися у тому, що вакцина є зареєстрованою, чи правильно її зберігали, чи не є вона контрабандною, потрібно перейти на сайт Державного реєстру лікарських засобів. Там міститься інформація про всі зареєстровані в Україні вакцини з відповідними інструкціями та реєстраційними посвідченнями.



“Якщо виникає підозра про якість чи справжність вакцин, то ви можете звернутись до виробника. В Україні є представництво для того, щоб отримувати інформацію про лікарські засоби, які є у продажу, та підозри про їх оригінальність.



Якщо говорити про державні, комунальні медичні заклади, то вакцина постачається через міжнародні закупівельні агентства через державне підприємство "Укрвакцина" з відповідними документами”, - розповів імунолог Федір Лапій.



У 2018 році була відповідна реакція правоохоронних органів. Вакцина без офіційних документів, з’явилася в українських аптеках. У цьому випадку треба звертатись у офіційне представництво компанії виробника.



Самі ж компанії вакцин також проводять моніторинги. Відповідно до чинного законодавства ліки у приватних медичних закладах, аптеках повинні бути в упаковці українською мовою. Якщо ж ви бачите, що на упаковці лише іноземна мова, то варто засумніватися у легальності ввезення та розповсюдження вакцини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцинація є найбільш надійним методом профілактики та захисту від хвороб. Після її введення організм виробляє імунітет проти інфекції, реагуючи на вакцину.Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 радить просити і лікарів реєстраційні документи на вакцини, - повідомляє канал 24 Щоб впевнитися у тому, що вакцина є зареєстрованою, чи правильно її зберігали, чи не є вона контрабандною, потрібно перейти на сайт Державного реєстру лікарських засобів. Там міститься інформація про всі зареєстровані в Україні вакцини з відповідними інструкціями та реєстраційними посвідченнями.“Якщо виникає підозра про якість чи справжність вакцин, то ви можете звернутись до виробника. В Україні є представництво для того, щоб отримувати інформацію про лікарські засоби, які є у продажу, та підозри про їх оригінальність.Якщо говорити про державні, комунальні медичні заклади, то вакцина постачається через міжнародні закупівельні агентства через державне підприємство "Укрвакцина" з відповідними документами”, - розповів імунолог Федір Лапій.У 2018 році була відповідна реакція правоохоронних органів. Вакцина без офіційних документів, з’явилася в українських аптеках. У цьому випадку треба звертатись у офіційне представництво компанії виробника.Самі ж компанії вакцин також проводять моніторинги. Відповідно до чинного законодавства ліки у приватних медичних закладах, аптеках повинні бути в упаковці українською мовою. Якщо ж ви бачите, що на упаковці лише іноземна мова, то варто засумніватися у легальності ввезення та розповсюдження вакцини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію