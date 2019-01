Подарункова картка у ТРЦ «ПортCity» – ідеальний презент до Дня закоханих*

Вже зовсім скоро День закоханих! Не знаєте, що подарувати коханій людині, але волієте, щоб вона була задоволена подарунком?Пропонуємо до Вашої уваги подарункову картку від ТРЦ «ПортCity»!Ваша друга половинка зможе придбати те, що вона захоче у таких закладах, як:NAF NAF, Medicine, Tom Tailor, A. Tan, Pink, Milavitsa, Arber, Columbia, Anabel Arto, Atlantic, Золотий вік, Свій час, Claire`s, Nuance, Ikea та ІнтерАтлетика.Dodona, Guitar, W.E., Edelvika, Estro, CCC, Calzado, New York Street Pizza, Scorini, Best Burger, Coffee Coffee, BestCoffee та GeneratorCity.Челентано, DressCode, Betty Barclay, StrikeCity, FigliMigli та PremierCity.Лише подивіться, який великий вибір закладів для покупок!Місце продажу картки – арена розваг «GeneratorCity», 2 поверх ТРЦ «ПортCity»! Більше деталей за телефоном 0332 78 78 31.Здивуйте кохану людину ідеальним подарунком, який вона зможе обрати на свій смак у ТРЦ «ПортCity»!