Куди піти на вихідні у Луцьку: 1-3 лютого
Сьогодні, 11:00
Ось вже й непомітно так підкрався до нас останній місяць зими. Що ж далі? А попереду ж День усіх закоханих! Вже зовсім скоро магазинами міста будуть бігати і метушитися люди, аби обрати подарунок для своєї коханої половинки. А поки такого ажіотажу нема, ловіть момент і підготуйтеся завчасно :)
А ще слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 1 лютого
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати;)
А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)
Субота, 2 лютого
Подія: Вечір зустрічі випускників! Вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Традиційно в першу суботу лютого всі випускники та випускнички злітаються з усіх-усюд, сьорбають спиртні напої, спілкуються, кажуть "..сто років не бачились!.." та розважаються! Щоб цього не робити в когось на хаті, у гламурному ресторані, чи боронь-Боже, у школі, пропонуємо зазирнути в "Оболонь" і "відмітити"! Та так, щоб було що згадати! ;)
У програмі: хіти юнацьких дискотек + розваги відSlavko MazuRock.
Подія: Лісапетний батальйон
Тип заходу: благодійний концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 16:00
Що обіцяють: 2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».
Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.
Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.
До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.
Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).
Подія: Лекція «Історія перформансу»
Тип заходу: лекція
Місце: музей мучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: Заключна лекція другого блоку «Історія перформансу. Сенс – байдужий, тіло – безцільне». Fluxus (Н.Дж.Пайк, Д.Мачюнас, Д.Брехт) в Німеччині і потім в США. Алан Капроу: зрушення в бік процес-арту, геппенінгі. Дж.Кейдж. Й.Оно. 70ті: початок історії перформансу – криза класичної репрезентації – тіло стає об’єктом / суб’єктом, критична тілесність. Демістифікація. В.Аккончі (ситуації інтерсуб’єктивності), М.Абрамовіч, К.Бьорден (перформанс як жертвоприношення). Ритуал і нова міфологізація. Віденський акціонізм. Феміністична критика: К.Шнееман ( «плоть як матеріал»), В.ЕКСПОРТ, В.Бікрофт (колективна нагота).
Поступовий вихід на інтервенціонізм (підрив, інституційна критика, «суспільство спектаклю» Гі Дебора і «реляційну естетику», коли мистецтво розчиняється в соціальній практиці. У ситуації краху великих утопій на перший план виходить етика малих справ – побудова мікроутопій, про що говорили ще на першій лекції. Критерій якості замінюється критерієм цінності. Сантьяго С’єрра. Розглянемо тенденції 00-х, коли художники («Корпорація Бернадетт», група Yes men, В.Раад), приймають «стратегію аватару» за аналогією з гібридними війнами, коли в ситуації неможливості верифікувати істину, створюються плацдарми для симуляції, інформаційних каскадів, підриву і фейкових структур.
Номер: 066 142 51 18
Квиток на одну лекцію – 75 грн
Подія: Концерт Юлія Іванова + Freedom
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Найкращі рок хіти від учасниці шоу «Х-Фактор» Юлії Іванової та гурту Freedom! Звучатимуть пісні таких виконавців, як «Muse», «AC/DC», «Bon Jovi», «Green Day», «The White Stripes» та багато інших.
Неділя, 3 лютого
Подія: РадіоХіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами :) Вхід вільний!
Подія: Сонечко і снігові чоловічки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Одного разу діти, бавлячись у засніженому парку, зліпили маленьких сніговичків. Раптом – сталось диво: вони…о жили! Сніговички дуже зраділи цьому. Але їх засмутила думка про те, що скоро прийде весна, вигляне сонечко і розтопить їх. Тоді сніговички вирішили знайти сонечко і попросити, щоб воно не приходило. Вони вирушили на пошуки, а по дорозі співали свою похідну пісеньку. Для дітей з 3-ох років, тривалість 60 хв., з антрактом.
Подія: «Монодіалоги»
Тип заходу: вистава
Місце: Театр-студія «ГаРмИдЕр» (вул. Ковельська, 56)
Початок: 18:00
Що обіцяють: У спектаклі «Монодіалоги» поєднуються: мультимедійні промо шести вистав та презентація їх авторів: «Портрет» (С. Мрожек), «Сенат шаленців» (Я. Корчак), «Івонна» (В. Гомбрович), «Віткацій є/Віткація немає» (С.І. Віткевич), «Попелюха» (Я. Гловацький), «Кінь, який їздив верхи» (Д. Масловська), а також живі монологи героїв, у яких розкривається суть твору. Крім того, герої готуються до комунікації із залом, аби монолог перетворити на діалог, а спектаклеві додати живої імпровізаційної складової.
Перетворюватимуть монологи на діалог одні з кращих акторів «ГаРмИдЕра»: Валерія Линник, Алла Доманська, Дмитро Безвербний, Юрій Моклиця, Олексій Стаднюк та Павло Порицький.
1-3 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Смертельний лабіринт
Жанр: трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 15:15, 19:45, 21:45
Про що фільм?
Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково, завдання не такі нешкідливі, і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їх власні життя.
Фільм: Зустріч однокласників
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 15:00, 18:10, 21:10
Про що фільм?
Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Часом там можна знайти друзів на все життя, перше кохання або просто хороших людей. Але найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Просто побачити, хто досяг якогось успіху, а хто все так само лежить на соціальному дні. Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Валера - рок-зірка, до якого дівчата так і липнуть. Андрій - бізнесмен, який поки не до кінця щасливий і точно самотній. Льоша - інтелігент, у якого дуже нудне життя. Разом хлопці вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.
Фільм: Море спокуси
Жанр: трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 13:15, 16:50, 19:20, 22:10
Про що фільм?
Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...
Фільм: Дивізіон надії
Жанр: пригоди, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 19:00
Про що фільм?
Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.
Демонструється польською мовою з українськими субтитрами
Фільм: Це школа, бро!
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:40
Про що фільм?
Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?
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А ще слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 1 лютого
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати;)
А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)
Субота, 2 лютого
Подія: Вечір зустрічі випускників! Вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Традиційно в першу суботу лютого всі випускники та випускнички злітаються з усіх-усюд, сьорбають спиртні напої, спілкуються, кажуть "..сто років не бачились!.." та розважаються! Щоб цього не робити в когось на хаті, у гламурному ресторані, чи боронь-Боже, у школі, пропонуємо зазирнути в "Оболонь" і "відмітити"! Та так, щоб було що згадати! ;)
У програмі: хіти юнацьких дискотек + розваги відSlavko MazuRock.
Подія: Лісапетний батальйон
Тип заходу: благодійний концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 16:00
Що обіцяють: 2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».
Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.
Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.
До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.
Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).
Подія: Лекція «Історія перформансу»
Тип заходу: лекція
Місце: музей мучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: Заключна лекція другого блоку «Історія перформансу. Сенс – байдужий, тіло – безцільне». Fluxus (Н.Дж.Пайк, Д.Мачюнас, Д.Брехт) в Німеччині і потім в США. Алан Капроу: зрушення в бік процес-арту, геппенінгі. Дж.Кейдж. Й.Оно. 70ті: початок історії перформансу – криза класичної репрезентації – тіло стає об’єктом / суб’єктом, критична тілесність. Демістифікація. В.Аккончі (ситуації інтерсуб’єктивності), М.Абрамовіч, К.Бьорден (перформанс як жертвоприношення). Ритуал і нова міфологізація. Віденський акціонізм. Феміністична критика: К.Шнееман ( «плоть як матеріал»), В.ЕКСПОРТ, В.Бікрофт (колективна нагота).
Поступовий вихід на інтервенціонізм (підрив, інституційна критика, «суспільство спектаклю» Гі Дебора і «реляційну естетику», коли мистецтво розчиняється в соціальній практиці. У ситуації краху великих утопій на перший план виходить етика малих справ – побудова мікроутопій, про що говорили ще на першій лекції. Критерій якості замінюється критерієм цінності. Сантьяго С’єрра. Розглянемо тенденції 00-х, коли художники («Корпорація Бернадетт», група Yes men, В.Раад), приймають «стратегію аватару» за аналогією з гібридними війнами, коли в ситуації неможливості верифікувати істину, створюються плацдарми для симуляції, інформаційних каскадів, підриву і фейкових структур.
Номер: 066 142 51 18
Квиток на одну лекцію – 75 грн
Подія: Концерт Юлія Іванова + Freedom
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Майдан»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Найкращі рок хіти від учасниці шоу «Х-Фактор» Юлії Іванової та гурту Freedom! Звучатимуть пісні таких виконавців, як «Muse», «AC/DC», «Bon Jovi», «Green Day», «The White Stripes» та багато інших.
Неділя, 3 лютого
Подія: РадіоХіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами :) Вхід вільний!
Подія: Сонечко і снігові чоловічки
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Одного разу діти, бавлячись у засніженому парку, зліпили маленьких сніговичків. Раптом – сталось диво: вони…о жили! Сніговички дуже зраділи цьому. Але їх засмутила думка про те, що скоро прийде весна, вигляне сонечко і розтопить їх. Тоді сніговички вирішили знайти сонечко і попросити, щоб воно не приходило. Вони вирушили на пошуки, а по дорозі співали свою похідну пісеньку. Для дітей з 3-ох років, тривалість 60 хв., з антрактом.
Подія: «Монодіалоги»
Тип заходу: вистава
Місце: Театр-студія «ГаРмИдЕр» (вул. Ковельська, 56)
Початок: 18:00
Що обіцяють: У спектаклі «Монодіалоги» поєднуються: мультимедійні промо шести вистав та презентація їх авторів: «Портрет» (С. Мрожек), «Сенат шаленців» (Я. Корчак), «Івонна» (В. Гомбрович), «Віткацій є/Віткація немає» (С.І. Віткевич), «Попелюха» (Я. Гловацький), «Кінь, який їздив верхи» (Д. Масловська), а також живі монологи героїв, у яких розкривається суть твору. Крім того, герої готуються до комунікації із залом, аби монолог перетворити на діалог, а спектаклеві додати живої імпровізаційної складової.
Перетворюватимуть монологи на діалог одні з кращих акторів «ГаРмИдЕра»: Валерія Линник, Алла Доманська, Дмитро Безвербний, Юрій Моклиця, Олексій Стаднюк та Павло Порицький.
1-3 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Смертельний лабіринт
Жанр: трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 15:15, 19:45, 21:45
Про що фільм?
Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково, завдання не такі нешкідливі, і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їх власні життя.
Фільм: Зустріч однокласників
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 15:00, 18:10, 21:10
Про що фільм?
Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Часом там можна знайти друзів на все життя, перше кохання або просто хороших людей. Але найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Просто побачити, хто досяг якогось успіху, а хто все так само лежить на соціальному дні. Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Валера - рок-зірка, до якого дівчата так і липнуть. Андрій - бізнесмен, який поки не до кінця щасливий і точно самотній. Льоша - інтелігент, у якого дуже нудне життя. Разом хлопці вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.
Фільм: Море спокуси
Жанр: трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 13:15, 16:50, 19:20, 22:10
Про що фільм?
Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...
Фільм: Дивізіон надії
Жанр: пригоди, історія
Місце: «Premier City»
Початок: 19:00
Про що фільм?
Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.
Демонструється польською мовою з українськими субтитрами
Фільм: Це школа, бро!
Жанр: комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 12:40
Про що фільм?
Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?
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