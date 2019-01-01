Куди піти на вихідні у Луцьку: 1-3 лютого

Ось вже й непомітно так підкрався до нас останній місяць зими. Що ж далі? А попереду ж День усіх закоханих! Вже зовсім скоро магазинами міста будуть бігати і метушитися люди, аби обрати подарунок для своєї коханої половинки. А поки такого ажіотажу нема, ловіть момент і підготуйтеся завчасно :)А ще слід подумати, чим зайнятися у найближчий вікенд. Можна зустрітися з друзями і піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, чи провести час з коханою людиною в кіно.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати;)А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Традиційно в першу суботу лютого всі випускники та випускнички злітаються з усіх-усюд, сьорбають спиртні напої, спілкуються, кажуть "..сто років не бачились!.." та розважаються! Щоб цього не робити в когось на хаті, у гламурному ресторані, чи боронь-Боже, у школі, пропонуємо зазирнути в "Оболонь" і "відмітити"! Та так, щоб було що згадати! ;)У програмі: хіти юнацьких дискотек + розваги відSlavko MazuRock.Подія:Тип заходу: благодійний концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 16:00Що обіцяють: 2 лютого о 16:00 у Луцьку відбудеться благодійний концерт «Лісапетного батальйону».Концерт відбудеться у стінах Волинського облмуздрамтеатру.Зазначають, що колектив гурту вирішив внести свою лепту в завершення робіт із благоустрою храмового комплексу у Волновасі, що споруджується у пам'ять про загиблих Героїв та для пошанування усіх захисників України.До слова, після концерту для охочих відбудеться брифінг.Окрім телефонів на афіші, з питань придбання квитків можна звертатися за цим номером: 050 930 31 09 (Володимир).Подія:Тип заходу: лекціяМісце: музей мучасного українського мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: Заключна лекція другого блоку «Історія перформансу. Сенс – байдужий, тіло – безцільне». Fluxus (Н.Дж.Пайк, Д.Мачюнас, Д.Брехт) в Німеччині і потім в США. Алан Капроу: зрушення в бік процес-арту, геппенінгі. Дж.Кейдж. Й.Оно. 70ті: початок історії перформансу – криза класичної репрезентації – тіло стає об’єктом / суб’єктом, критична тілесність. Демістифікація. В.Аккончі (ситуації інтерсуб’єктивності), М.Абрамовіч, К.Бьорден (перформанс як жертвоприношення). Ритуал і нова міфологізація. Віденський акціонізм. Феміністична критика: К.Шнееман ( «плоть як матеріал»), В.ЕКСПОРТ, В.Бікрофт (колективна нагота).Поступовий вихід на інтервенціонізм (підрив, інституційна критика, «суспільство спектаклю» Гі Дебора і «реляційну естетику», коли мистецтво розчиняється в соціальній практиці. У ситуації краху великих утопій на перший план виходить етика малих справ – побудова мікроутопій, про що говорили ще на першій лекції. Критерій якості замінюється критерієм цінності. Сантьяго С’єрра. Розглянемо тенденції 00-х, коли художники («Корпорація Бернадетт», група Yes men, В.Раад), приймають «стратегію аватару» за аналогією з гібридними війнами, коли в ситуації неможливості верифікувати істину, створюються плацдарми для симуляції, інформаційних каскадів, підриву і фейкових структур.Номер: 066 142 51 18Квиток на одну лекцію – 75 грнПодія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Майдан»Початок: 21:00Що обіцяють: Найкращі рок хіти від учасниці шоу «Х-Фактор» Юлії Іванової та гурту Freedom! Звучатимуть пісні таких виконавців, як «Muse», «AC/DC», «Bon Jovi», «Green Day», «The White Stripes» та багато інших.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами :) Вхід вільний!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Одного разу діти, бавлячись у засніженому парку, зліпили маленьких сніговичків. Раптом – сталось диво: вони…о жили! Сніговички дуже зраділи цьому. Але їх засмутила думка про те, що скоро прийде весна, вигляне сонечко і розтопить їх. Тоді сніговички вирішили знайти сонечко і попросити, щоб воно не приходило. Вони вирушили на пошуки, а по дорозі співали свою похідну пісеньку. Для дітей з 3-ох років, тривалість 60 хв., з антрактом.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Театр-студія «ГаРмИдЕр» (вул. Ковельська, 56)Початок: 18:00Що обіцяють: У спектаклі «Монодіалоги» поєднуються: мультимедійні промо шести вистав та презентація їх авторів: «Портрет» (С. Мрожек), «Сенат шаленців» (Я. Корчак), «Івонна» (В. Гомбрович), «Віткацій є/Віткація немає» (С.І. Віткевич), «Попелюха» (Я. Гловацький), «Кінь, який їздив верхи» (Д. Масловська), а також живі монологи героїв, у яких розкривається суть твору. Крім того, герої готуються до комунікації із залом, аби монолог перетворити на діалог, а спектаклеві додати живої імпровізаційної складової.Перетворюватимуть монологи на діалог одні з кращих акторів «ГаРмИдЕра»: Валерія Линник, Алла Доманська, Дмитро Безвербний, Юрій Моклиця, Олексій Стаднюк та Павло Порицький.Фільм:Жанр: трилерМісце: «Premier City»Початок: 11:15, 15:15, 19:45, 21:45Про що фільм?Отримавши від таємничої організації запрошення зіграти в квест, переможець якого отримає солідну суму, шестеро незнайомих між собою людей вирішують спробувати удачу. Але зовсім скоро їм стає зрозуміло, що їх обрали для гри не випадково, завдання не такі нешкідливі, і їм загрожує цілком реальна небезпека, а ставка в грі - їх власні життя.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 15:00, 18:10, 21:10Про що фільм?Коли ми вчимося в школі, нам не доводиться вибирати своє оточення. Часом там можна знайти друзів на все життя, перше кохання або просто хороших людей. Але найчастіше після випускного ви з радістю ніколи більше не побачите ці обличчя в своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми однокласниками після останнього дзвоника? Та й сенс в цих зустрічах через 5, 10 або 20 років? Просто побачити, хто досяг якогось успіху, а хто все так само лежить на соціальному дні. Але троє вже немолодих чоловіків все-таки вирішили зробити собі зустріч однокласників. Валера - рок-зірка, до якого дівчата так і липнуть. Андрій - бізнесмен, який поки не до кінця щасливий і точно самотній. Льоша - інтелігент, у якого дуже нудне життя. Разом хлопці вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали. Можливо, це їх єдиний шанс на щастя, на те, щоб знайти себе.Фільм:Жанр: трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 13:15, 16:50, 19:20, 22:10Про що фільм?Пекуче сонце Карибських островів, вірний корабель і життя, повне ризику - його стихія. Єдина жінка, яку він любив, вийшла заміж за мільярдера і живе на віллі в Маямі. Несподівано вона знову з'являється в його житті і благає про захист. З цієї хвилини знайомі води перетворяться в море спокуси...Фільм:Жанр: пригоди, історіяМісце: «Premier City»Початок: 19:00Про що фільм?Після відважного, але тяжкого приземлення пілот Ян „Дональд” Зумбах підліковується в санаторію. Тут його застає початок ІІ світової війни, змушуючи льотчика евакуюватися з країни. Подібна доля чекає на хороброго інструктора пілотажу Вітольда Урбановіча. Обоє переправляються до Великобританії, щоб в ескадрах повітряних сил Великобританії продовжувати боротьбу з окупантом.Демонструється польською мовою з українськими субтитрамиФільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:40Про що фільм?Фільм розкаже про обдарованого підлітка Ліама, який вперше йде до школи у 16 років. До цього він навчався вдома, під контролем своєї надто турботливої мами Клер. Незважаючи на її побоювання, Ліам виривається в суспільство однолітків. Він мріє про перше кохання, про нових друзів, про пригоди... Але чи зможе незграбний «домашній хлопчик» впоратися з сюрпризами шкільного життя?