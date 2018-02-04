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Останній день січня у луцькому парку. ФОТО

Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
У мережі з'явилися вражаючі світлини засніженого луцького парку.

Казковими світлинами у Facebook поділився волинський фотограф Олег Бурлака.

"Прогулянка парком. Мороз та сонце. Січень bye-bye", - підписав добірку знімків Олег.

Нагадаємо, нещодавно луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру.

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Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО
Останній день січня у луцькому парку. ФОТО

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Теги: фото, зима, Луцьк
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