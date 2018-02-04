Останній день січня у луцькому парку. ФОТО

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У мережі з'явилися вражаючі світлини засніженого луцького парку.
Казковими світлинами у Facebook поділився волинський фотограф Олег Бурлака.
"Прогулянка парком. Мороз та сонце. Січень bye-bye", - підписав добірку знімків Олег.
Нагадаємо, нещодавно луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
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Казковими світлинами у Facebook поділився волинський фотограф Олег Бурлака.
"Прогулянка парком. Мороз та сонце. Січень bye-bye", - підписав добірку знімків Олег.
Нагадаємо, нещодавно луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зимова магія Карпат на світлинах луцького фотографа
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