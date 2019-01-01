У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО





Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.



Зазначили, що правила паркування юрист порушив у сквері на проспекті Волі, 7.



«Пане Ігоре, навчіться паркуватись без порушень», – пишуть у муніципальній варті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік неналежним чином припаркував свою автівку.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Зазначили, що правила паркування юрист порушив у сквері на проспекті Волі, 7.«Пане Ігоре, навчіться паркуватись без порушень», – пишуть у муніципальній варті.

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