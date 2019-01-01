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У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО

У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО
У Луцьку чоловік неналежним чином припаркував свою автівку.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Зазначили, що правила паркування юрист порушив у сквері на проспекті Волі, 7.

«Пане Ігоре, навчіться паркуватись без порушень», – пишуть у муніципальній варті.
У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО
У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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