У Луцьку муніципали покарали протоколом автохама-адвоката. ФОТО
Сьогодні, 09:19
У Луцьку чоловік неналежним чином припаркував свою автівку.
Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Зазначили, що правила паркування юрист порушив у сквері на проспекті Волі, 7.
«Пане Ігоре, навчіться паркуватись без порушень», – пишуть у муніципальній варті.
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Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Зазначили, що правила паркування юрист порушив у сквері на проспекті Волі, 7.
«Пане Ігоре, навчіться паркуватись без порушень», – пишуть у муніципальній варті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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