Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки





Цигарки марок «Магнат» та «NZ» виявили 31 січня, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.



Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надали

оперативні співробітники.



Під час спільного з представником митниці огляду мікроавтобусу

марки Opel української реєстрації прикордонники Луцького загону

виявили дані цигарки.



Волинянин приховав їх під сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля.



Сигарети вилучили представники митниці. Сума оцінки склала

майже 13 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через автомобільний пункт пропуску «Доманове» мешканець Турійського району хотів провезти 550 пачок безакцизних цигарок.Цигарки марок «Магнат» та «NZ» виявили 31 січня, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надалиоперативні співробітники.Під час спільного з представником митниці огляду мікроавтобусумарки Opel української реєстрації прикордонники Луцького загонувиявили дані цигарки.Волинянин приховав їх під сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля.Сигарети вилучили представники митниці. Сума оцінки склаламайже 13 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію