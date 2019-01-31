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Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки

Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Через автомобільний пункт пропуску «Доманове» мешканець Турійського району хотів провезти 550 пачок безакцизних цигарок.

Цигарки марок «Магнат» та «NZ» виявили 31 січня, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надали
оперативні співробітники.

Під час спільного з представником митниці огляду мікроавтобусу
марки Opel української реєстрації прикордонники Луцького загону
виявили дані цигарки.

Волинянин приховав їх під сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля.

Сигарети вилучили представники митниці. Сума оцінки склала
майже 13 тисяч гривень.
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки

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Теги: цигарки, Доманове, Волинь
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