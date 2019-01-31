Волинянин намагався провезти через «Доманове» безакцизні цигарки
Сьогодні, 10:21
Через автомобільний пункт пропуску «Доманове» мешканець Турійського району хотів провезти 550 пачок безакцизних цигарок.
Цигарки марок «Магнат» та «NZ» виявили 31 січня, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надали
оперативні співробітники.
Під час спільного з представником митниці огляду мікроавтобусу
марки Opel української реєстрації прикордонники Луцького загону
виявили дані цигарки.
Волинянин приховав їх під сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля.
Сигарети вилучили представники митниці. Сума оцінки склала
майже 13 тисяч гривень.
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Цигарки марок «Магнат» та «NZ» виявили 31 січня, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надали
оперативні співробітники.
Під час спільного з представником митниці огляду мікроавтобусу
марки Opel української реєстрації прикордонники Луцького загону
виявили дані цигарки.
Волинянин приховав їх під сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля.
Сигарети вилучили представники митниці. Сума оцінки склала
майже 13 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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