У селі під Луцьком хлібовоз врізався у легковик. ВІДЕО





Відео опубліковане на сторінці Княгининівської сільської ради.



У дописі зазначено, що інцидент стався у селі Зміїнець приблизно о 08:00 ранку. З відео видно, що мікроавтобус виїхав на трасу, якою рухався легковик. Внаслідок чого сталося зіткнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець Луцького району трапилась дорожньо-траспортна пригода за участю легковика ВАЗ і хлібовоза.Відео опубліковане на сторінці Княгининівської сільської ради.У дописі зазначено, що інцидент стався у селі Зміїнець приблизно о 08:00 ранку. З відео видно, що мікроавтобус виїхав на трасу, якою рухався легковик. Внаслідок чого сталося зіткнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію