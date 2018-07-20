У селі під Луцьком хлібовоз врізався у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 12:27
У селі Зміїнець Луцького району трапилась дорожньо-траспортна пригода за участю легковика ВАЗ і хлібовоза.
Відео опубліковане на сторінці Княгининівської сільської ради.
У дописі зазначено, що інцидент стався у селі Зміїнець приблизно о 08:00 ранку. З відео видно, що мікроавтобус виїхав на трасу, якою рухався легковик. Внаслідок чого сталося зіткнення.
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Відео опубліковане на сторінці Княгининівської сільської ради.
У дописі зазначено, що інцидент стався у селі Зміїнець приблизно о 08:00 ранку. З відео видно, що мікроавтобус виїхав на трасу, якою рухався легковик. Внаслідок чого сталося зіткнення.
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