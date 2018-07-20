вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком хлібовоз врізався у легковик. ВІДЕО

У селі під Луцьком хлібовоз врізався у легковик. ВІДЕО
У селі Зміїнець Луцького району трапилась дорожньо-траспортна пригода за участю легковика ВАЗ і хлібовоза.

Відео опубліковане на сторінці Княгининівської сільської ради.

У дописі зазначено, що інцидент стався у селі Зміїнець приблизно о 08:00 ранку. З відео видно, що мікроавтобус виїхав на трасу, якою рухався легковик. Внаслідок чого сталося зіткнення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Зміїнець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дуже сніжний та з морозами до -30°: народний синоптик розповів, яким буде останній місяць зими
Сьогодні, 13:08
З початку року з боржників Волині «витрусили» майже 5 мільйонів гривень аліментів
Сьогодні, 12:37
У селі під Луцьком хлібовоз врізався у легковик. ВІДЕО
Сьогодні, 12:27
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині
Сьогодні, 12:19
У луцькій школі №25 робили щеплення вчителям
Сьогодні, 12:03
Схожі новини
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
20 липень, 2018, 11:34
Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
20 липень, 2018, 08:48
Лобове зіткнення під Луцьком: не розминулись ВАЗ і Skoda. ФОТО Лобове зіткнення під Луцьком: не розминулись ВАЗ і Skoda. ФОТО
07 липень, 2018, 11:51
В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик В аварії на Волині загинув 8-річний хлопчик
Сьогодні, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії
Сьогодні, 13:51
 0
300 днів на посаді: Олександр Савченко назвав ТОП-3 своїх досягнень
Сьогодні, 13:34
 0
Розповіли про махінації екс-очільника «Волинського облавтодору»
Сьогодні, 13:20
 0
У місті на Волині «обчистили» квартиру
Сьогодні, 13:13
 0
«Навіть на посаді заступника міністра чув менше прокльонів в свій бік», – Савченко про роботу у Волинській ОДА
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8