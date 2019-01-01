На Волині батьки хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, отримуватимуть допомогу





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Перелік важких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України.



Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» від 3 липня 2018 року № 2476-VIII у законодавство України були внесені зміни, які набули чинності з січня 2019 року. Отож, цим Законом передбачено, що одному з батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, одному з прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, що має тяжку хворобу, але їй не встановлено інвалідності, призначають допомогу.



Таку допомогу призначатимуть територіальні органи соціального захисту населення, вони і виступають страхувальниками таких осіб.



Страховий стаж за періоди отримання допомоги буде обчислюватися за даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.



При обчисленні заробітної плати, з якої визначається розмір пенсії, за періоди отримування допомоги, буде враховуватися мінімальний розмір заробітної плати. Зокрема, з 1 січня 2019 року розмір мінімальної заробітної плати становить 4 тис. 173 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З січня 2019 року до переліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначених у пункті 9 статті Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» віднесено осіб, які фактично здійснюють догляд за хворою дитиною.Йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації.Перелік важких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України.Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» від 3 липня 2018 року № 2476-VIII у законодавство України були внесені зміни, які набули чинності з січня 2019 року. Отож, цим Законом передбачено, що одному з батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, одному з прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, що має тяжку хворобу, але їй не встановлено інвалідності, призначають допомогу.Таку допомогу призначатимуть територіальні органи соціального захисту населення, вони і виступають страхувальниками таких осіб.Страховий стаж за періоди отримання допомоги буде обчислюватися за даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.При обчисленні заробітної плати, з якої визначається розмір пенсії, за періоди отримування допомоги, буде враховуватися мінімальний розмір заробітної плати. Зокрема, з 1 січня 2019 року розмір мінімальної заробітної плати становить 4 тис. 173 гривні.

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