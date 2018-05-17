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У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом

У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом
За ніч на Волині спіймали 5 нетверезих водіїв. Трьох з них виявили у Луцьку, 2 – в Ковелі.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

"У Луцьку один з водіїв зіткнувся з сміттєвим баком та намагався поїхати. Однак його затримали та оформили 2 протоколи і 1 постанову за порушення.

Другий припаркувався на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. При розмові в нього виявили ознаки сп’яніння, оформили необхідний протокол.

Інший нетверезий водій, який мав аж 2, 04 проміле алкоголю в крові, перебував у форменому одязі, встановили, що він – військовослужбовець.

У Ковелі один з нетверезих водіїв зіткнувся з відбійником. Під час спілкування повідомив патрульним, що після аварії вживав алкоголь. Це також є порушенням, тож на чоловіка оформили 3 протоколи, у тому числі, за ч. 4 ст. 130 КУпАП.

Другий водій, на автодорозі М-07, рухався з постійно увімкненим дальнім світлом фар, не перемикаючи його при зустрічному русі транспортних засобів. Перевірка показала 1, 15 проміле алкоголю в його крові, тож на порушника оформили відповідний протокол.
У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом

У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом

У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом

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Теги: вйськовослужбовець, п'яний, поліція, Ковель, Луцьк
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