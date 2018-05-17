У Луцьку вночі спіймали п'яного військовослужбовця за кермом





Про це повідомили у



"У Луцьку один з водіїв зіткнувся з сміттєвим баком та намагався поїхати. Однак його затримали та оформили 2 протоколи і 1 постанову за порушення.



Другий припаркувався на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. При розмові в нього виявили ознаки сп’яніння, оформили необхідний протокол.



Інший нетверезий водій, який мав аж 2, 04 проміле алкоголю в крові, перебував у форменому одязі, встановили, що він – військовослужбовець.



У Ковелі один з нетверезих водіїв зіткнувся з відбійником. Під час спілкування повідомив патрульним, що після аварії вживав алкоголь. Це також є порушенням, тож на чоловіка оформили 3 протоколи, у тому числі, за ч. 4 ст. 130 КУпАП.



Другий водій, на автодорозі М-07, рухався з постійно увімкненим дальнім світлом фар, не перемикаючи його при зустрічному русі транспортних засобів. Перевірка показала 1, 15 проміле алкоголю в його крові, тож на порушника оформили відповідний протокол.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За ніч на Волині спіймали 5 нетверезих водіїв. Трьох з них виявили у Луцьку, 2 – в Ковелі.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині."У Луцьку один з водіїв зіткнувся з сміттєвим баком та намагався поїхати. Однак його затримали та оформили 2 протоколи і 1 постанову за порушення.Другий припаркувався на місці, призначеному для осіб з інвалідністю. При розмові в нього виявили ознаки сп’яніння, оформили необхідний протокол.Інший нетверезий водій, який мав аж 2, 04 проміле алкоголю в крові, перебував у форменому одязі, встановили, що він – військовослужбовець.У Ковелі один з нетверезих водіїв зіткнувся з відбійником. Під час спілкування повідомив патрульним, що після аварії вживав алкоголь. Це також є порушенням, тож на чоловіка оформили 3 протоколи, у тому числі, за ч. 4 ст. 130 КУпАП.Другий водій, на автодорозі М-07, рухався з постійно увімкненим дальнім світлом фар, не перемикаючи його при зустрічному русі транспортних засобів. Перевірка показала 1, 15 проміле алкоголю в його крові, тож на порушника оформили відповідний протокол.

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