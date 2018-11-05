У Луцьку посеред дороги – небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку на Карпенка-Карого посеред дороги – яма.
Про це пише газета Волинь.
Просто на проїжджій частині відсутня решітка на «ливнівці». Хтось встромив у ямище палку – аби небезпека була хоч якось помітною.
Як відомо, цією вулицею проїджають не лише лучани та волиняни, а й сила-силенна транзитного автотранспорту, зокрема й автобуси міжнародного сполучення.
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Про це пише газета Волинь.
Просто на проїжджій частині відсутня решітка на «ливнівці». Хтось встромив у ямище палку – аби небезпека була хоч якось помітною.
Як відомо, цією вулицею проїджають не лише лучани та волиняни, а й сила-силенна транзитного автотранспорту, зокрема й автобуси міжнародного сполучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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