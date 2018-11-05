У Луцьку посеред дороги – небезпечна яма. ФОТО





Про це пише газета



Просто на проїжджій частині відсутня решітка на «ливнівці». Хтось встромив у ямище палку – аби небезпека була хоч якось помітною.



Як відомо, цією вулицею проїджають не лише лучани та волиняни, а й сила-силенна транзитного автотранспорту, зокрема й автобуси міжнародного сполучення.

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