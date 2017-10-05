Волинь: ОПОРА звернулася до поліції через невідомого «агітатора». ВІДЕО

У центрі Луцька 31 січня та 1 лютого спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили невідому агітаторку, яка розповсюджувала серед лучан спецвипуск газети «Рідна» за січень 2019 року під назвою «Чесна країна», та звернулись із заявою до поліції.У газеті містяться публікації негативного змісту стосовно кількох кандидатів у Президенти України та матеріали позитивного змісту про їхніх опонентів. Повідомляє Волинське представництво Громадянської мережі ОПОРА.Так, 31 січня та 1 лютого на пішохідній вулиці Лесі Українки у Луцьку жінка роздавала відповідні газети перехожим. Отримавши примірник, представники Громадянської мережі ОПОРА на Волині поцікавилися, звідки у жінки ці газети та хто їх видав. Вона відповіла, що «своїх не здає», потім додала, що це був «знакомий, Пєтя» та вирушила у протилежному напрямку.Газета «Чесна країна», яку поширювали серед лучан, складається із 12-ти сторінок. На першій шпальті розміщена публікація «Перший у 2019 – Каплін подав документи кандидата в Президенти до ЦВК», у якій йдеться також про пункти президентської програми кандидата.Окрім того, у виданні міститься публікація «Каплін проти Тимошенко. Рахунок 4:2!». У ній розповідають, що кандидат(«Соціал-демократична партія») «сміливо критикує» іншого кандидата(Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») та про реальну собівартість газу. Також на розвороті міститься публікація «Рейтинги лівих ростуть, а Тимошенко та Зеленського падають, - опитування».Окрім того, у виданні розміщені інтерв’ю із кандидатами у президенти та(«Соціалістична партія Олександра Мороза») та(самовисування), а також ще дві публікації стосовно Богомолець – «Українці заслуговують на справедливу владу» та «Кір: спалах чи епідемія», де наведені цитати кандидатки в президенти. Зауважимо, що у рубриці «Обличчя країни» серед інших осіб наведені й довідки про Сергія Капліна, Олександра Мороза та Ольги Богомолець.Далі у рубриці Кримінальна країна розмістили публікацію із негативним змістом стосовно Юлії Тимошенко. Стаття під назвою «10-річчя ганебного газового парку Тимошенко-Путіна» розпочинається із інформації, що Сергій Каплін попросив дати належну оцінку цим угодам через законопроект, зареєстрований у Верховній Раді. Далі йдуть підзаголовки «Кримінальний дует з Лазаренком», «Як з російським «Газпромом» обдурити українську державу» та «Газова кабала 2009 року», де розповідають про діяльність Юлії Тимошенко.Окрім того, видання на цілу сторінку розмістило рубрику «Чесно/нечесно», у якій описують певні тези стосовно низки кандидатів у президенти. Відповідно, у частині «Чесно» розміщена інформація стосовно кандидатів Сергія Капліна, Ольги Богомолець та Олександра Мороза. У «Нечесно» - про кандидатів(«Громадянська позиція»), Юлію Тимошенко,(«Слуга народу»),(Радикальна партія Олега Ляшка) та імовірного кандидата, чинного президента(самовисування).Зауважимо також, що на останній сторінці, у рубриці «Гумор» є анекдоти із негативним підтекстом про Юлію Тимошенко, Олега Ляшка та Володимира Зеленського. Також цю рубрику ілюстрували карикатурою із зображення Юлії Тимошенко та бізнесменаі надписом «Новий курс олігархату».Всередину газети була вкладена інша – партійна газета «Соціал-демократичної партії» за січень 2019 року. У виданні йдеться про те, що Сергій Каплін іде в президенти, а також обіцянки підняти зарплати та пенсії, успіхи кандидата тощо. Натомість газета не містить вихідних даних.Керівник Волинської обласної організації «Соціал-демократичної партії»повідомив ОПОРІ, що йому нічого не відомо про ці газети. За його словами, у партії у Луцьку немає приймальні чи агітаторів. Більше того, за його словами, наразі осередок не веде ніякої активної діяльності. Щодо газет він порадив звернутися із питаннями до центрального штабу Сергія Капліна. Однак за номером телефону, вказаним на сайті «Соціал-демократичної партії», нам не вдалося отримати коментарів.Нагадаємо, відповідно до частини 1 статті 58 Закону України «Про вибори Президента України», передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України.Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Відповідно до пункту 4 частини 1 цієї статті, однією із форм передвиборної агітації є оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень.Окрім того, відповідно до частини 5 статті 64 закону забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України. Згідно із частиною 16 цієї ж статті, забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.Також нагадаємо, що у Луцьку на цій же вулиці невідома особа роздавала листівки на користь кандидата у президенти без вихідних даних.