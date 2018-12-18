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В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО
У селі Нічогівка Маневицького району прихожани разом із священиком УПЦ (МП) проводять богослужіння у старій хатинці без світла і тепла.

Про це на своїй сторінці y facebook написав прес-секретар Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.

Нагадаємо, релігійна громада села Нічогівка Маневицького району прийняла рішення про перехід церкви з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення прийняли майже одноголосно 20 січня.

Однак священик УПЦ МП спочатку не хотів віддавати ключі від храму.

Та зрештою він погодився, а прихожани Московського патріархату надали йому стару хатинку для богослужінь.

"Настоятель громади священик Тарасій Берник з групою віруючих людей не захотіли йти в "нову церкву". Як наслідок, опинились на вулиці, не маючи можливості молитись у місцевому Свято-Миколаївському храмі, який тривалий час об'єднував усіх в селі.

Сьогодні ж все інакше. Ті, хто забажав перйти до ПЦУ, не знайшли в собі сил піти на компроміс зі своїми односельцями - вірянами УПЦ. Відтак, отець Тарасій разом зі своєю паствою тепер молиться в хатинці, яку пожертвували йому прихожани. Світла немає. Тепла теж. Однак це не зупиняє батюшку і тих, хто з ним залишився. Вони продовжують молитись Богу, залишаючись вірними своїй Цереві, не зважаючи ні на що", - написав Олег Точинський.
В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

В селі на Волині ті, хто «не схотів йти в «нову церкву», моляться в старій хатинці. ФОТО

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Теги: церква, ПЦУ, УПЦ МП, хатинка, священик, Олег Точинській, Тарасій Бернак
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