У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину
Сьогодні, 16:59
У Дніпрі Ольга Майгун, яка має звання мати-героїні, народила чотирнадцяту дитину.
Про це повідомило Пологове відділення перинатального центру 9 лікарні Дніпра у Facebook, - пише ТСН.
На світ з'явилася дівчинка – її назвали Вірсавія. Ольга отримала звання "Мати-героїня" 2010 року. Наразі подружжя має сім хлопчиків і сім дівчаток.
Хлопчиків звати Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлисей, Руслан, Самуїл, а дівчат Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вірсавія.
Подружжя, Руслан і Ольга Майгуни одружились, коли їм було 19 та 21. Зазначається, що найстарша дитина – 26-річна Євгенія.
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Про це повідомило Пологове відділення перинатального центру 9 лікарні Дніпра у Facebook, - пише ТСН.
На світ з'явилася дівчинка – її назвали Вірсавія. Ольга отримала звання "Мати-героїня" 2010 року. Наразі подружжя має сім хлопчиків і сім дівчаток.
Хлопчиків звати Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлисей, Руслан, Самуїл, а дівчат Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вірсавія.
Подружжя, Руслан і Ольга Майгуни одружились, коли їм було 19 та 21. Зазначається, що найстарша дитина – 26-річна Євгенія.
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