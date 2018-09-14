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У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину

У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину
У Дніпрі Ольга Майгун, яка має звання мати-героїні, народила чотирнадцяту дитину.

Про це повідомило Пологове відділення перинатального центру 9 лікарні Дніпра у Facebook, - пише ТСН.

На світ з'явилася дівчинка – її назвали Вірсавія. Ольга отримала звання "Мати-героїня" 2010 року. Наразі подружжя має сім хлопчиків і сім дівчаток.

Хлопчиків звати Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлисей, Руслан, Самуїл, а дівчат Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вірсавія.

Подружжя, Руслан і Ольга Майгуни одружились, коли їм було 19 та 21. Зазначається, що найстарша дитина – 26-річна Євгенія.

У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину

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Теги: діти, народження, пологи
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