У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*





"Ми створили для вас можливість обрати для коханої людини особливий подарунок – хендмейд від талановитих майстрів Луцька. Ви точно будете впевнені, що ваш подарунок буде не лише оригінальним, а й – ексклюзивним", - йдеться у повідомлені.



Тож усіх лучан та гостей міста запрошують 9-10 лютого на 1-ий поверх ТРЦ «ПортCity».



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