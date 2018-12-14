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У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*

У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
У ТРЦ «ПортCity» 9-10 лютого відбудеться Handmade-ярмарок до Дня святого Валентина.

"Ми створили для вас можливість обрати для коханої людини особливий подарунок – хендмейд від талановитих майстрів Луцька. Ви точно будете впевнені, що ваш подарунок буде не лише оригінальним, а й – ексклюзивним", - йдеться у повідомлені.

Тож усіх лучан та гостей міста запрошують 9-10 лютого на 1-ий поверх ТРЦ «ПортCity».

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Теги: ярмарок, ПортCity
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