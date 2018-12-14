У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:47
У ТРЦ «ПортCity» 9-10 лютого відбудеться Handmade-ярмарок до Дня святого Валентина.
"Ми створили для вас можливість обрати для коханої людини особливий подарунок – хендмейд від талановитих майстрів Луцька. Ви точно будете впевнені, що ваш подарунок буде не лише оригінальним, а й – ексклюзивним", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх лучан та гостей міста запрошують 9-10 лютого на 1-ий поверх ТРЦ «ПортCity».
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"Ми створили для вас можливість обрати для коханої людини особливий подарунок – хендмейд від талановитих майстрів Луцька. Ви точно будете впевнені, що ваш подарунок буде не лише оригінальним, а й – ексклюзивним", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх лучан та гостей міста запрошують 9-10 лютого на 1-ий поверх ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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