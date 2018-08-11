Розповіли, чому у центрі Луцька закрили популярну піцерію





Заклад проіснував вісім років і припинив своє існування близько двох місяців тому, - інформує



Як розповів його співвласник Денис Гурський, піцерія стала нерентабельною.



«Багато закладів у цьому районі, велика конкуренція, студенти, можливо, бідніші стали», - каже підприємець.



У Луцьку залишаються інші три заклади мережі. Вони працюють на проспектах Відродження, Молоді та Волі.



Що буде на місці «Solo Pizza» на вулиці Винниченка наразі невідомо. Власники піцерії приміщення орендували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка зачинилась одна з піцерій мережі «Solo Pizza».Заклад проіснував вісім років і припинив своє існування близько двох місяців тому, - інформує Перший Як розповів його співвласник, піцерія стала нерентабельною.«Багато закладів у цьому районі, велика конкуренція, студенти, можливо, бідніші стали», - каже підприємець.У Луцьку залишаються інші три заклади мережі. Вони працюють на проспектах Відродження, Молоді та Волі.Що буде на місці «Solo Pizza» на вулиці Винниченка наразі невідомо. Власники піцерії приміщення орендували.

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