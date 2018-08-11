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Розповіли, чому у центрі Луцька закрили популярну піцерію

Розповіли, чому у центрі Луцька закрили популярну піцерію
У Луцьку на вулиці Винниченка зачинилась одна з піцерій мережі «Solo Pizza».

Заклад проіснував вісім років і припинив своє існування близько двох місяців тому, - інформує Перший.

Як розповів його співвласник Денис Гурський, піцерія стала нерентабельною.

«Багато закладів у цьому районі, велика конкуренція, студенти, можливо, бідніші стали», - каже підприємець.

У Луцьку залишаються інші три заклади мережі. Вони працюють на проспектах Відродження, Молоді та Волі.

Що буде на місці «Solo Pizza» на вулиці Винниченка наразі невідомо. Власники піцерії приміщення орендували.


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Теги: піцерія, закриття, Луцьк
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