На Волині «бебі-бокси» отримали майже 4,5 тисяч породіль

Майже 4,5 тисяч породіль з Волині отримали «бебі-бокси» через урядову ініціативу «Пакунок малюка».Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Як повідомляє департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, у 2018 році «бебі-бокси» для новонароджених отримали 3 тис. 457 сімей Волині. Натомість, у 2019 році в область вже надійшло 924 пакунки, з яких видали 888. Наразі допомогою забезпечено 100 % сімей, в яких народилася дитина.Нагадаємо, «Пакунок малюка» – це пілотний національний проект із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства, який стартував 1 вересня 2018 року.До дитячого набору, який видається породіллям, входить 25 необхідних товарів, в тому числі пелюшки, підгузки, олійка, присипка, сорочечки, чепчики, спеціальний матрац, два види ковдр. Зазначена допомога надається всім родинам, в яких народжуються діти.Зважаючи на те, що «Пакунок малюка» формувався на основі опитування молодих мам, з лютого 2019 року перелік речей розширять.Слід також додати, що нині кожній українській сім’ї з народженням малюка Уряд надає грошову допомогу в розмірі 41 тисяча 280 грн. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10 тис. 320 грн, а решта коштів виплачується рівними частинами упродовж наступних 36 місяців.