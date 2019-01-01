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У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО

У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО
Стало відомо про те, як почувається волинський учасник АТО Олександр Кадира, якого нещодавно прооперували.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Попова.

Нагадаємо, учаснику АТО Олександру Кадирі, на якого влітку напали невідомі та проламали череп, зробили операцію і закрили мозок титановою пластиною.

"Вам привіт з Ковельське МТМО від нашого бійця, IRON MAN Кадири Саші, якому 5 днів тому ковельські хірурги закрили титановою пластиною 1/4 частину черепу! Хлопець сміється, що схожий на Чіполіно сьогодні! Саша вже на ногах! І через 7 днів, після зняття швів, готується додому. Лікарі сьогодні зробили рекомендації з лікування та реабілітації учасника АТО. Будемо разом з Сашком і мамою Свєтою рухатися далі до одужання!" - пише Наталія.

"Безмежна вдячність від Кадир ВСІМ працівникам Ковельського МТМО за допомогу і опіку!! І особливо нейрохірургу Юрію Новаку і головному лікарю Олегу Самчуку! Безмежна вдячність всім добродіям за кошти, які і досі надходять на рахунок мами (станом на сьогодні 57 804 грн). Саша мріє навчитися грати на гітарі! Це так добре, що він повертається до життя", - йдеться у дописі.

У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО
У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО
У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО

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Теги: Олександр Кадира, Наталія Попова, операція, титанова пластина
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