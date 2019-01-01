Кір на Волині: більше стали хворіти дорослі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
На Волині за останній тиждень на 11% збільшилася кількість хворих на кір.
Про це розповіла директор Волинського обласного лабораторного центру
Наталія Янко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За її словами, зараз частіше на цю недугу стали хворіти дорослі. Наталія Янко каже, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленням проти кору у місті Ковель. Так, майже 1200 дітей, котрі відвідують школи є нещепленними.
"В минулому році було зареєстровано в області 99 спалахів кору, і третину з них становили якраз спалахи у Ковелі. Були також повторні спалахи у низці шкіл у звязку з тим, що не проводились протиепідемічні заходи", - розповіла Наталія Янко.
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Про це розповіла директор Волинського обласного лабораторного центру
Наталія Янко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
За її словами, зараз частіше на цю недугу стали хворіти дорослі. Наталія Янко каже, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленням проти кору у місті Ковель. Так, майже 1200 дітей, котрі відвідують школи є нещепленними.
"В минулому році було зареєстровано в області 99 спалахів кору, і третину з них становили якраз спалахи у Ковелі. Були також повторні спалахи у низці шкіл у звязку з тим, що не проводились протиепідемічні заходи", - розповіла Наталія Янко.
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