Кір на Волині: більше стали хворіти дорослі. ВІДЕО





Про це розповіла директор Волинського обласного лабораторного центру

Наталія Янко, - йдеться у сюжеті



За її словами, зараз частіше на цю недугу стали хворіти дорослі. Наталія Янко каже, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленням проти кору у місті Ковель. Так, майже 1200 дітей, котрі відвідують школи є нещепленними.



"В минулому році було зареєстровано в області 99 спалахів кору, і третину з них становили якраз спалахи у Ковелі. Були також повторні спалахи у низці шкіл у звязку з тим, що не проводились протиепідемічні заходи", - розповіла Наталія Янко.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за останній тиждень на 11% збільшилася кількість хворих на кір.Про це розповіла директор Волинського обласного лабораторного центру, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині За її словами, зараз частіше на цю недугу стали хворіти дорослі. Наталія Янко каже, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленням проти кору у місті Ковель. Так, майже 1200 дітей, котрі відвідують школи є нещепленними."В минулому році було зареєстровано в області 99 спалахів кору, і третину з них становили якраз спалахи у Ковелі. Були також повторні спалахи у низці шкіл у звязку з тим, що не проводились протиепідемічні заходи", - розповіла Наталія Янко.

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