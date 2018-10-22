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Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: нові факти у розслідуванні справи

Аварія за участю «Дизель шоу» під Києвом: нові факти у розслідуванні справи
Розслідування по справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула акторка Марина Поплавська, завершили.

Справу скерували до суду, вину підозрюваного доведено. Водій співпрацював зі слідством, провину свою повністю визнав, - інформує
поліція Київської області.

Як виявилося, причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням.

Згідно ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

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Нагадаємо, актори "Дізель Шоу" 20 жовтня 2018 року потрапили в ДТП в Київській області біля села Мила, рухаючись по трасі Київ-Чоп, автобус артистів зіткнувся з вантажівкою.

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Теги: аварія, Дизель шоу, смерть, водій
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