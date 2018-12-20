У Луцькому педколеджі відкрили інноваційний клас. ФОТО
Сьогодні, 11:43
З метою якісної підготовки вчителів Нової української школи у Луцькому педагогічному коледжі створено інноваційну навчально-тренінгову лабораторію «Нова українська школа».
Її урочисте відкриття відбулося 5 лютого за участі заступника голови облдержадміністрації Світлани Мишковець, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, навчальний простір лабораторії складається з наступних осередків: навчально-пізнавальної діяльності, мистецького, ігрового, відпочинку та дозвілля, спортивного, господарського, осередку викладача, а також змінні тематичні центри (фліп-чарти, стенди, магнітно-крейдова та коркова дошка).
Окрім того, лабораторія обладнана сучасними технічними засобами навчання, серед яких: інтерактивна панель – єдиний прилад, що поєднує в собі функції проектора, дошки, комп’ютера, планшета та телевізора; ноутбук викладача; планшети для студентів; модуль для зберігання та заряджання персональних пристроїв студентів; Wi-Fi роутер; багатофункціональний пристрій; документ-камера, що об’єднує в собі можливості кодоскопа, відеокамери, сканера, мікроскопа, веб-камери.
Як зазначила Світлана Мишковець, відкриття такого інноваційного класу є надзвичайно корисним для студентів і випускників коледжу.
Саме вони – майбутні вчителі, які впроваджуватимуть засади і принципи Нової української школи на місцях.
"Ми спостерігаємо суттєві зміни, що відбуваються в школах Волині. Перш за все, це дуже подобається діткам. Вони розкуті та вільні у власних діях. Але головне – це не парти та їх колір, а щоб вчитель міг навчити дітей мислити і аналізувати, шукати та знаходити відповіді. Переконана, ми на правильному шляху. Тому держава й надалі буде фінансувати такі проекти. Адже Нова українська школа – вже в дії", – резюмувала посадовиця.
Слід додати, що на облаштування кабінету витрачено 300 тис. грн освітньої субвенції, 232 тис. грн коштів обласного бюджету та 207 тис. грн коштів спеціального фонду коледжу.
Відтак, новостворена інноваційна навчально-тренінгова лабораторія «Нова українська школа» стане методичним осередком для проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та загальної середньої освіти.
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Її урочисте відкриття відбулося 5 лютого за участі заступника голови облдержадміністрації Світлани Мишковець, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, навчальний простір лабораторії складається з наступних осередків: навчально-пізнавальної діяльності, мистецького, ігрового, відпочинку та дозвілля, спортивного, господарського, осередку викладача, а також змінні тематичні центри (фліп-чарти, стенди, магнітно-крейдова та коркова дошка).
Окрім того, лабораторія обладнана сучасними технічними засобами навчання, серед яких: інтерактивна панель – єдиний прилад, що поєднує в собі функції проектора, дошки, комп’ютера, планшета та телевізора; ноутбук викладача; планшети для студентів; модуль для зберігання та заряджання персональних пристроїв студентів; Wi-Fi роутер; багатофункціональний пристрій; документ-камера, що об’єднує в собі можливості кодоскопа, відеокамери, сканера, мікроскопа, веб-камери.
Як зазначила Світлана Мишковець, відкриття такого інноваційного класу є надзвичайно корисним для студентів і випускників коледжу.
Саме вони – майбутні вчителі, які впроваджуватимуть засади і принципи Нової української школи на місцях.
"Ми спостерігаємо суттєві зміни, що відбуваються в школах Волині. Перш за все, це дуже подобається діткам. Вони розкуті та вільні у власних діях. Але головне – це не парти та їх колір, а щоб вчитель міг навчити дітей мислити і аналізувати, шукати та знаходити відповіді. Переконана, ми на правильному шляху. Тому держава й надалі буде фінансувати такі проекти. Адже Нова українська школа – вже в дії", – резюмувала посадовиця.
Слід додати, що на облаштування кабінету витрачено 300 тис. грн освітньої субвенції, 232 тис. грн коштів обласного бюджету та 207 тис. грн коштів спеціального фонду коледжу.
Відтак, новостворена інноваційна навчально-тренінгова лабораторія «Нова українська школа» стане методичним осередком для проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та загальної середньої освіти.
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