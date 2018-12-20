У Луцькому педколеджі відкрили інноваційний клас. ФОТО

З метою якісної підготовки вчителів Нової української школи у Луцькому педагогічному коледжі створено інноваційну навчально-тренінгову лабораторію «Нова українська школа».Її урочисте відкриття відбулося 5 лютого за участі заступника голови облдержадміністрації, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, навчальний простір лабораторії складається з наступних осередків: навчально-пізнавальної діяльності, мистецького, ігрового, відпочинку та дозвілля, спортивного, господарського, осередку викладача, а також змінні тематичні центри (фліп-чарти, стенди, магнітно-крейдова та коркова дошка).Окрім того, лабораторія обладнана сучасними технічними засобами навчання, серед яких: інтерактивна панель – єдиний прилад, що поєднує в собі функції проектора, дошки, комп’ютера, планшета та телевізора; ноутбук викладача; планшети для студентів; модуль для зберігання та заряджання персональних пристроїв студентів; Wi-Fi роутер; багатофункціональний пристрій; документ-камера, що об’єднує в собі можливості кодоскопа, відеокамери, сканера, мікроскопа, веб-камери.Як зазначила Світлана Мишковець, відкриття такого інноваційного класу є надзвичайно корисним для студентів і випускників коледжу.Саме вони – майбутні вчителі, які впроваджуватимуть засади і принципи Нової української школи на місцях."Ми спостерігаємо суттєві зміни, що відбуваються в школах Волині. Перш за все, це дуже подобається діткам. Вони розкуті та вільні у власних діях. Але головне – це не парти та їх колір, а щоб вчитель міг навчити дітей мислити і аналізувати, шукати та знаходити відповіді. Переконана, ми на правильному шляху. Тому держава й надалі буде фінансувати такі проекти. Адже Нова українська школа – вже в дії", – резюмувала посадовиця.Слід додати, що на облаштування кабінету витрачено 300 тис. грн освітньої субвенції, 232 тис. грн коштів обласного бюджету та 207 тис. грн коштів спеціального фонду коледжу.Відтак, новостворена інноваційна навчально-тренінгова лабораторія «Нова українська школа» стане методичним осередком для проведення майстер-класів, семінарів-практикумів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів вищої та загальної середньої освіти.