Розповіли про щоденні послуги в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:16
ТРЦ «ПортСity» - це не лише шопінг та розваги, а послуги необхідні в щоденному житті!
У ТРЦ «ПортCity» на 1 поверсі ви можете знайти обмін валют, хімчистку «Чисто», де також можна не лише очистити, а й пофарбувати одяг та сумки.
Ви маєте можливість перевірити зір у «Люксоптиці» та проконсультуватися у фахівця. На торговій галереї гіпермаркету «Там Там» знаходиться ще один обмінник валюти, там же ви можете знайти ремонт взуття (хімчистка KIMS), ремонт ювелірних виробів та зробити дублікат ключа, а також отримати потрібні послуги у відділенні банку «Bisbank».
На 2 поверсі нашого комплексу починаються справжні пригоди, адже саме там знаходиться туристичні агенції «Makintour» та «Coral Travel».
На 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» ви можете пошити та відремонтувти одяг у ательє «Крокус», привести свій зовнішній вигляд до порядку у салоні краси «Nova», зробити ідеальний макіяж у «BrowBar» та манікюр у «Cloud7servise». До речі, для чоловіків нещодавно відкрився барбершоп «Gentlemen's club».
У місті Луцьк та і у Волинській області немає жодного місця, окрім ТРЦ «ПортCity», де було б зібрано такий спектр послуг в одному місці.
ТРЦ «ПортCity» вміє вражати, і ми стаємо ще кращими заради гостей нашого комплексу!
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У ТРЦ «ПортCity» на 1 поверсі ви можете знайти обмін валют, хімчистку «Чисто», де також можна не лише очистити, а й пофарбувати одяг та сумки.
Ви маєте можливість перевірити зір у «Люксоптиці» та проконсультуватися у фахівця. На торговій галереї гіпермаркету «Там Там» знаходиться ще один обмінник валюти, там же ви можете знайти ремонт взуття (хімчистка KIMS), ремонт ювелірних виробів та зробити дублікат ключа, а також отримати потрібні послуги у відділенні банку «Bisbank».
На 2 поверсі нашого комплексу починаються справжні пригоди, адже саме там знаходиться туристичні агенції «Makintour» та «Coral Travel».
На 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» ви можете пошити та відремонтувти одяг у ательє «Крокус», привести свій зовнішній вигляд до порядку у салоні краси «Nova», зробити ідеальний макіяж у «BrowBar» та манікюр у «Cloud7servise». До речі, для чоловіків нещодавно відкрився барбершоп «Gentlemen's club».
У місті Луцьк та і у Волинській області немає жодного місця, окрім ТРЦ «ПортCity», де було б зібрано такий спектр послуг в одному місці.
ТРЦ «ПортCity» вміє вражати, і ми стаємо ще кращими заради гостей нашого комплексу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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