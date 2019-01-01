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Розповіли про щоденні послуги в ТРЦ «ПортCity»*

Розповіли про щоденні послуги в ТРЦ «ПортCity»*
ТРЦ «ПортСity» - це не лише шопінг та розваги, а послуги необхідні в щоденному житті!

У ТРЦ «ПортCity» на 1 поверсі ви можете знайти обмін валют, хімчистку «Чисто», де також можна не лише очистити, а й пофарбувати одяг та сумки.

Ви маєте можливість перевірити зір у «Люксоптиці» та проконсультуватися у фахівця. На торговій галереї гіпермаркету «Там Там» знаходиться ще один обмінник валюти, там же ви можете знайти ремонт взуття (хімчистка KIMS), ремонт ювелірних виробів та зробити дублікат ключа, а також отримати потрібні послуги у відділенні банку «Bisbank».

На 2 поверсі нашого комплексу починаються справжні пригоди, адже саме там знаходиться туристичні агенції «Makintour» та «Coral Travel».

На 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» ви можете пошити та відремонтувти одяг у ательє «Крокус», привести свій зовнішній вигляд до порядку у салоні краси «Nova», зробити ідеальний макіяж у «BrowBar» та манікюр у «Cloud7servise». До речі, для чоловіків нещодавно відкрився барбершоп «Gentlemen's club».

У місті Луцьк та і у Волинській області немає жодного місця, окрім ТРЦ «ПортCity», де було б зібрано такий спектр послуг в одному місці.

ТРЦ «ПортCity» вміє вражати, і ми стаємо ще кращими заради гостей нашого комплексу!

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Теги: Порт сіті
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