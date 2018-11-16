Вірші, музика, кохання: у Луцьку відбудеться творчий вечір «Дзиґа»



10 лютого о 17:00-19:00 відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзиґа».



Головний настрій вечора – романтика, тема – «казки закоханих сердець».



Захід уже не вперше організовують волонтери, активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.



На гостей вечора чекають авторські вірші молодих волинських поетів, виступи талановитих луцьких музикантів і цікаві розіграші сертифікатів від спонсорів проекту мережі грузинських пекарень «Сулі Гулі» та мережі піцерій «Solo Pizza».



Також проект підтримують ТМ «Солодко» та ТзОВ Волинь-Текстиль-Контакт.



Напередодні Дня закоханих організатори дійства обіцяють усім відвідувачам гарний настрій, емоції, що зігрівають та смаколики.



Детальнішу інформацію про подію можна знайти на сторінці заходу у Facebook:





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