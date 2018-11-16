Вірші, музика, кохання: у Луцьку відбудеться творчий вечір «Дзиґа»
Сьогодні, 18:43
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва (проспект Волі, 2)
10 лютого о 17:00-19:00 відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзиґа».
Головний настрій вечора – романтика, тема – «казки закоханих сердець».
Захід уже не вперше організовують волонтери, активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.
На гостей вечора чекають авторські вірші молодих волинських поетів, виступи талановитих луцьких музикантів і цікаві розіграші сертифікатів від спонсорів проекту мережі грузинських пекарень «Сулі Гулі» та мережі піцерій «Solo Pizza».
Також проект підтримують ТМ «Солодко» та ТзОВ Волинь-Текстиль-Контакт.
Напередодні Дня закоханих організатори дійства обіцяють усім відвідувачам гарний настрій, емоції, що зігрівають та смаколики.
Детальнішу інформацію про подію можна знайти на сторінці заходу у Facebook: https://www.facebook.com/events/316910308954449/
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10 лютого о 17:00-19:00 відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзиґа».
Головний настрій вечора – романтика, тема – «казки закоханих сердець».
Захід уже не вперше організовують волонтери, активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.
На гостей вечора чекають авторські вірші молодих волинських поетів, виступи талановитих луцьких музикантів і цікаві розіграші сертифікатів від спонсорів проекту мережі грузинських пекарень «Сулі Гулі» та мережі піцерій «Solo Pizza».
Також проект підтримують ТМ «Солодко» та ТзОВ Волинь-Текстиль-Контакт.
Напередодні Дня закоханих організатори дійства обіцяють усім відвідувачам гарний настрій, емоції, що зігрівають та смаколики.
Детальнішу інформацію про подію можна знайти на сторінці заходу у Facebook: https://www.facebook.com/events/316910308954449/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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