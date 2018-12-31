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П'яні агресивні родичі не пускали лучанку до хати і кидалися на патрульних. ФОТО. ВІДЕО

П'яні агресивні родичі не пускали лучанку до хати і кидалися на патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку патрульні затримали двох злісних хуліганів.

У ніч на 6 лютого, майже о 23 годині, патрульні отримали повідомлення в Луцьку з вулиці Черняховського, що племінник не пускає заявницю в квартиру, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Інспектори допомогли жінці потрапити всередину. Натомість, 18-річного родича в стані сильного сп’яніння запросили у службовий автомобіль для оформлення необхідних матеріалів у міськвідділку.

Тим часом на вулиці під службовий автомобіль почав кидатись і заважати його руху дядько затриманого, з яким, як встановили, той розпивав напередодні алкоголь.

Спільно з екіпажем моніторингу затримали і другого хулігана.
Обох порушників освідували та оформили на них по 2 протоколи: за дрібне хуліганство та злісну непокору поліції.



П'яні агресивні родичі не пускали лучанку до хати і кидалися на патрульних. ФОТО. ВІДЕО
П'яні агресивні родичі не пускали лучанку до хати і кидалися на патрульних. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: хуліган, поліція, Луцьк, алкоголь
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