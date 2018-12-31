П'яні агресивні родичі не пускали лучанку до хати і кидалися на патрульних. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
У Луцьку патрульні затримали двох злісних хуліганів.
У ніч на 6 лютого, майже о 23 годині, патрульні отримали повідомлення в Луцьку з вулиці Черняховського, що племінник не пускає заявницю в квартиру, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Інспектори допомогли жінці потрапити всередину. Натомість, 18-річного родича в стані сильного сп’яніння запросили у службовий автомобіль для оформлення необхідних матеріалів у міськвідділку.
Тим часом на вулиці під службовий автомобіль почав кидатись і заважати його руху дядько затриманого, з яким, як встановили, той розпивав напередодні алкоголь.
Спільно з екіпажем моніторингу затримали і другого хулігана.
Обох порушників освідували та оформили на них по 2 протоколи: за дрібне хуліганство та злісну непокору поліції.
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У ніч на 6 лютого, майже о 23 годині, патрульні отримали повідомлення в Луцьку з вулиці Черняховського, що племінник не пускає заявницю в квартиру, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Інспектори допомогли жінці потрапити всередину. Натомість, 18-річного родича в стані сильного сп’яніння запросили у службовий автомобіль для оформлення необхідних матеріалів у міськвідділку.
Тим часом на вулиці під службовий автомобіль почав кидатись і заважати його руху дядько затриманого, з яким, як встановили, той розпивав напередодні алкоголь.
Спільно з екіпажем моніторингу затримали і другого хулігана.
Обох порушників освідували та оформили на них по 2 протоколи: за дрібне хуліганство та злісну непокору поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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