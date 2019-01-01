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Храм у волинському селі перейде до ПЦУ

Храм у волинському селі перейде до ПЦУ
У селі Квасів, що у Горохівському районі, громада місцевого храму прийняла рішення перейти до Православної церкви України.

Про це Район.Горохів повідомила Квасівська сільська голова Надія Ворончук.

Збори і голосування відбулися 3 лютого.

За її словами, голосувало 266 жителів. З них 15 віддали голоси «проти», а 251 «за». Все відбулося мирно, спокійно і без конфліктів.

«Перед тим ходили по селу збирали підписи зі всіх жителів. Потім прийшли деякі парафіяни до церкви, зробили збори в церкві, обрали двадцятку (керівний орган, – ред.), старосту, касира, зробили інвентаризацію. Тепер другі сходи робили вже про перехід. Але вони і перший раз питання піднімали про перехід, і другий раз.

Настоятель церкви отець Владислав Собуцький сказав, що треба почекати, щоб визнали, але не відступається і не каже, що не буде переходити. Вже везуть документи реєструвати церкву», – розповіла Надія Ворончук.


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Теги: церква, Волинь, ПЦУ, Томос
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