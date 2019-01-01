Храм у волинському селі перейде до ПЦУ
Сьогодні, 14:44
У селі Квасів, що у Горохівському районі, громада місцевого храму прийняла рішення перейти до Православної церкви України.
Про це Район.Горохів повідомила Квасівська сільська голова Надія Ворончук.
Збори і голосування відбулися 3 лютого.
За її словами, голосувало 266 жителів. З них 15 віддали голоси «проти», а 251 «за». Все відбулося мирно, спокійно і без конфліктів.
«Перед тим ходили по селу збирали підписи зі всіх жителів. Потім прийшли деякі парафіяни до церкви, зробили збори в церкві, обрали двадцятку (керівний орган, – ред.), старосту, касира, зробили інвентаризацію. Тепер другі сходи робили вже про перехід. Але вони і перший раз питання піднімали про перехід, і другий раз.
Настоятель церкви отець Владислав Собуцький сказав, що треба почекати, щоб визнали, але не відступається і не каже, що не буде переходити. Вже везуть документи реєструвати церкву», – розповіла Надія Ворончук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Горохів повідомила Квасівська сільська голова Надія Ворончук.
Збори і голосування відбулися 3 лютого.
За її словами, голосувало 266 жителів. З них 15 віддали голоси «проти», а 251 «за». Все відбулося мирно, спокійно і без конфліктів.
«Перед тим ходили по селу збирали підписи зі всіх жителів. Потім прийшли деякі парафіяни до церкви, зробили збори в церкві, обрали двадцятку (керівний орган, – ред.), старосту, касира, зробили інвентаризацію. Тепер другі сходи робили вже про перехід. Але вони і перший раз питання піднімали про перехід, і другий раз.
Настоятель церкви отець Владислав Собуцький сказав, що треба почекати, щоб визнали, але не відступається і не каже, що не буде переходити. Вже везуть документи реєструвати церкву», – розповіла Надія Ворончук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька закрили популярний бар
Сьогодні, 15:08
Храм у волинському селі перейде до ПЦУ
Сьогодні, 14:44
В Україні запрацював реєстр корупціонерів
Сьогодні, 14:23
У Ковелі частині дітей заборонять відвідувати школи
Сьогодні, 14:14