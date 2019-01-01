Храм у волинському селі перейде до ПЦУ





Про це Надія Ворончук.



Збори і голосування відбулися 3 лютого.



За її словами, голосувало 266 жителів. З них 15 віддали голоси «проти», а 251 «за». Все відбулося мирно, спокійно і без конфліктів.



«Перед тим ходили по селу збирали підписи зі всіх жителів. Потім прийшли деякі парафіяни до церкви, зробили збори в церкві, обрали двадцятку (керівний орган, – ред.), старосту, касира, зробили інвентаризацію. Тепер другі сходи робили вже про перехід. Але вони і перший раз питання піднімали про перехід, і другий раз.



Настоятель церкви отець Владислав Собуцький сказав, що треба почекати, щоб визнали, але не відступається і не каже, що не буде переходити. Вже везуть документи реєструвати церкву», – розповіла Надія Ворончук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Квасів, що у Горохівському районі, громада місцевого храму прийняла рішення перейти до Православної церкви України.Про це Район.Горохів повідомила Квасівська сільська головаЗбори і голосування відбулися 3 лютого.За її словами, голосувало 266 жителів. З них 15 віддали голоси «проти», а 251 «за». Все відбулося мирно, спокійно і без конфліктів.«Перед тим ходили по селу збирали підписи зі всіх жителів. Потім прийшли деякі парафіяни до церкви, зробили збори в церкві, обрали двадцятку (керівний орган, – ред.), старосту, касира, зробили інвентаризацію. Тепер другі сходи робили вже про перехід. Але вони і перший раз питання піднімали про перехід, і другий раз.Настоятель церкви отецьсказав, що треба почекати, щоб визнали, але не відступається і не каже, що не буде переходити. Вже везуть документи реєструвати церкву», – розповіла Надія Ворончук.

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