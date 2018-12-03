вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком

Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком
Українська співачка Надя Дорофєєва відзначила успіх кліпу на пісню "Глубоко", яку вони виконали спільно з зіркою з Луцька Дмитром Монатіком.

Відеоробота, випущена у липні 2018 року, зібрала на YouTube вже більше 50 млн переглядів, - пише ТСН.

Цю новину солістка гурту "Время и Стекло" відзначила публікацією спільного з Монатіком фото з локації у Каннах, де було знято кліп, і подякувала команді та глядачам.

На світлині Надя з Дмитром йдуть пішохідним переходом.

Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком


Чорний купальник з доволі відвертими вирізами на стегнах Дорофєєва приміряла не просто так - саме у ньому вона знялася у сценах на моторному човні, які можна побачити на початку кліпу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Монатік, Дорофєєва, музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13
У церкві на Волині померло немовля
Сьогодні, 15:50
Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком
Сьогодні, 15:33
Біля луцьких шкіл до дітей чіпляються збоченці: батьки шукають свідків, аби покарати «ХЕРоя». ФОТО
Сьогодні, 15:20
У центрі Луцька закрили популярний бар
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
MONATIK та Дорофєєва стали проектом року в українському шоу-бізнесі MONATIK та Дорофєєва стали проектом року в українському шоу-бізнесі
03 грудень, 2018, 11:42
Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
27 липень, 2018, 23:00
MONATIK і Надя Дорофєєва в купальнику прикрасили обкладинку відомого глянцю MONATIK і Надя Дорофєєва в купальнику прикрасили обкладинку відомого глянцю
21 липень, 2018, 10:50
Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню Монатік з Дорофєєвою випустили спільну сексуальну пісню
13 липень, 2018, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проводять експерименти: у Нововолинську розслідують загибель матері з дитиною
Сьогодні, 17:03
 0
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
В Україні запустили монетизацію субсидій для населення
Сьогодні, 17:00
 0
Ще більше яскравого житла: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити будинки. ФОТО*
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13
 0
Медіа
відео
1/8