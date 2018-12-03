Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком
Сьогодні, 15:33
Українська співачка Надя Дорофєєва відзначила успіх кліпу на пісню "Глубоко", яку вони виконали спільно з зіркою з Луцька Дмитром Монатіком.
Відеоробота, випущена у липні 2018 року, зібрала на YouTube вже більше 50 млн переглядів, - пише ТСН.
Цю новину солістка гурту "Время и Стекло" відзначила публікацією спільного з Монатіком фото з локації у Каннах, де було знято кліп, і подякувала команді та глядачам.
На світлині Надя з Дмитром йдуть пішохідним переходом.
Чорний купальник з доволі відвертими вирізами на стегнах Дорофєєва приміряла не просто так - саме у ньому вона знялася у сценах на моторному човні, які можна побачити на початку кліпу.
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Відеоробота, випущена у липні 2018 року, зібрала на YouTube вже більше 50 млн переглядів, - пише ТСН.
Цю новину солістка гурту "Время и Стекло" відзначила публікацією спільного з Монатіком фото з локації у Каннах, де було знято кліп, і подякувала команді та глядачам.
На світлині Надя з Дмитром йдуть пішохідним переходом.
Чорний купальник з доволі відвертими вирізами на стегнах Дорофєєва приміряла не просто так - саме у ньому вона знялася у сценах на моторному човні, які можна побачити на початку кліпу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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