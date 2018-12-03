Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком

Надя Дорофєєва відзначила успіх кліпу на пісню "Глубоко", яку вони виконали спільно з зіркою з Луцька Дмитром Монатіком.



Відеоробота, випущена у липні 2018 року, зібрала на YouTube вже більше 50 млн переглядів, - пише



Цю новину солістка гурту "Время и Стекло" відзначила публікацією спільного з Монатіком фото з локації у Каннах, де було знято кліп, і подякувала команді та глядачам.



На світлині Надя з Дмитром йдуть пішохідним переходом.







Чорний купальник з доволі відвертими вирізами на стегнах Дорофєєва приміряла не просто так - саме у ньому вона знялася у сценах на моторному човні, які можна побачити на початку кліпу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська співачкаа відзначила успіх кліпу на пісню "Глубоко", яку вони виконали спільно з зіркою з ЛуцькаВідеоробота, випущена у липні 2018 року, зібрала на YouTube вже більше 50 млн переглядів, - пише ТСН Цю новину солістка гурту "Время и Стекло" відзначила публікацією спільного з Монатіком фото з локації у Каннах, де було знято кліп, і подякувала команді та глядачам.На світлині Надя з Дмитром йдуть пішохідним переходом.Чорний купальник з доволі відвертими вирізами на стегнах Дорофєєва приміряла не просто так - саме у ньому вона знялася у сценах на моторному човні, які можна побачити на початку кліпу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію