Волинянам радять писати скарги на «Волиньгаз» через завищені тарифи





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Більше місяця тому, 24-го грудня 2018 року, депутат, помічник нардепа Ігоря Гузя Валерій Мних на сесії Нововолинської міської підняв питання щодо необґрунтованого завищення ціни за спожитий населенням газ. Тоді ж депутатами міськради було подано звернення на адресу прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Антимонопольного комітету, щоб зобов’язати «Волиньгаз» припинити нарахування по завищеним цінам за спожитий населенням газ, окрім законодавчо встановлених Кабінетом міністрів України діючих тарифів. Відповідний запит був поданий і від народного депутата Гузя.



Як розповідає Мних, відповіді досі не надійшло. Справа в тому, що облгази, в тому числі і «Волиньгаз», при нарахуванні оплати використовують коефіціент приведення до стандартних умов. Таку політику проводять з жовтня 2018 року, ще й збільшуючи коефіціент щомісяця. У платіжках за грудень він склав 1,08.



На прикладі рахунку роз’яснимо ситуацію. Споживачем, в якого встановлений лічильник газу в приватному будинку, було використано фактично 317,00 метрів кубічних газу, та з урахуванням кофіцієнта виходить вже 342,36. Відповідно і плата збільшується. Та це суперечить чинному законодавсту.



Згаданий вище коефіцієнт можуть застосовувати до суб’єктів господарювання, які у господарсько – виробничій діяльності для вимірювання об’єму спожитого газу використовують лічильники, крім випадків використання газу за показам лічильників громадянами – підприємцями для власних потреб. До побутових споживачів така методика нарахування суперечить законодавсту.



Постановою від 23.11.2018 №1488 НКРЕКП заборонив розраховувати об’єми природного газу з врахуванням коефіцієнта приведення до стандартних умов, однак ПАТ «Волиньгаз» і надалі продовжує неправомірно донараховувати плату.



“Уряд 30-го січня прийняв постанову, яка регулює порядок нарахування спожитого газу у багатоквартирних будинках, де немає лічильників, зменшивши норму до 3-х метрів кубічних. Однак питання незаконих нарахувань облгазами плати по лічильнику, так і не вирішено. Не платити – також не варіант, бо буде розраховуватися як борг. Отримувачі субсидії в такому випадку можуть її втратити. Пропоную усім мешканцям Нововолинська долучитися до вирішення цієї проблеми, написавши скаргу” , – говорить Мних.





На електронну адресу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг



Також нагадуємо, що помічник нардепа у п’ятницю, 8-го лютого, проведе прийом громадян, де можна буде отримати відповідну консультацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідні державні органи не поспішають провести перевірку облгазів, які безпідставно завищують тариф на газ для населення. З огляду на ситуацію, депутат Нововолинської міської ради Валерій Мних пропонує нововолинцям масово писати скарги на ПАТ «Волиньгаз» до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.Повідомляє "БУГ" Більше місяця тому, 24-го грудня 2018 року, депутат, помічник нардепана сесії Нововолинської міської підняв питання щодо необґрунтованого завищення ціни за спожитий населенням газ. Тоді ж депутатами міськради було подано звернення на адресу прем’єр-міністра Українита Антимонопольного комітету, щоб зобов’язати «Волиньгаз» припинити нарахування по завищеним цінам за спожитий населенням газ, окрім законодавчо встановлених Кабінетом міністрів України діючих тарифів. Відповідний запит був поданий і від народного депутата Гузя.Як розповідає Мних, відповіді досі не надійшло. Справа в тому, що облгази, в тому числі і «Волиньгаз», при нарахуванні оплати використовують коефіціент приведення до стандартних умов. Таку політику проводять з жовтня 2018 року, ще й збільшуючи коефіціент щомісяця. У платіжках за грудень він склав 1,08.На прикладі рахунку роз’яснимо ситуацію. Споживачем, в якого встановлений лічильник газу в приватному будинку, було використано фактично 317,00 метрів кубічних газу, та з урахуванням кофіцієнта виходить вже 342,36. Відповідно і плата збільшується. Та це суперечить чинному законодавсту.Згаданий вище коефіцієнт можуть застосовувати до суб’єктів господарювання, які у господарсько – виробничій діяльності для вимірювання об’єму спожитого газу використовують лічильники, крім випадків використання газу за показам лічильників громадянами – підприємцями для власних потреб. До побутових споживачів така методика нарахування суперечить законодавсту.Постановою від 23.11.2018 №1488 НКРЕКП заборонив розраховувати об’єми природного газу з врахуванням коефіцієнта приведення до стандартних умов, однак ПАТ «Волиньгаз» і надалі продовжує неправомірно донараховувати плату.“Уряд 30-го січня прийняв постанову, яка регулює порядок нарахування спожитого газу у багатоквартирних будинках, де немає лічильників, зменшивши норму до 3-х метрів кубічних. Однак питання незаконих нарахувань облгазами плати по лічильнику, так і не вирішено. Не платити – також не варіант, бо буде розраховуватися як борг. Отримувачі субсидії в такому випадку можуть її втратити. Пропоную усім мешканцям Нововолинська долучитися до вирішення цієї проблеми, написавши скаргу” , – говорить Мних.На електронну адресу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг [email protected] кожен може написати скаргу, додавши копію (фото) свого рахунку. Зразок, який можна завантажити, прикріплюємо. Подати скаргу можуть і мешканці інших населених пунктів.Також нагадуємо, що помічник нардепа у п’ятницю, 8-го лютого, проведе прийом громадян, де можна буде отримати відповідну консультацію.

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