У Луцьку автохам наскладав гору будівельного сміття просто у дворі. ФОТО





Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у



"Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька було виявлено факти правопорушення на проспекті Перемоги, 25.



Громадянин здійснив складування будівельних матеріалів на території загального користування. Крім того припаркував своє авто на зелені зоні.



Інспекторами департаменту на даного порушника було складено два адміністративних протоколи за ст.152 КУпАП.



Довідково: Відповідно до п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо)", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти склали одразу два протоколи на порушника. Чоловік викинув будівельне сміття просто у дворі, а машину припаркував у зеленій зоні.Про це муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook "Інспекторами відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька було виявлено факти правопорушення на проспекті Перемоги, 25.Громадянин здійснив складування будівельних матеріалів на території загального користування. Крім того припаркував своє авто на зелені зоні.Інспекторами департаменту на даного порушника було складено два адміністративних протоколи за ст.152 КУпАП.Довідково: Відповідно до п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо)", - йдеться в дописі.

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