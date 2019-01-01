вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО

Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО
Луцькі медики підбили підсумки роботи за 2018 рік.

Чи ефективно спрацювали у запровадженні медреформи – йдеться у сюжеті Сфера-ТВ.

Для міської галузі охорони здоров’я минулий рік завершився досить гарними показниками, - каже начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Микола Якимчук.

Він розповідає,що, окрім державних коштів за медичною субвенцією, чимало грошей на медицину спрямували і з місцевого бюджету.

Минулоріч усі медзаклади були реформовані у неприбуткові підприємства, отримали нові ліцензії на медичну допомогу та підписали договори з Національною службою здоров’я.

Подробиці – у відео.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, медицина, центр, підсумки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
На Волині водій BMW влетів у паркан та втік
Сьогодні, 08:17
Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:46
У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей За рік у волинській лікарні виявили 21 випадок раку грудей
07 лютий, 19:18
За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан За вихідні до лікарняного ліжка допилося 6 лучан
04 лютий, 11:43
На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей На Водохреще у Луцьку травмувалася майже сотня людей
21 січень, 12:34
28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині 28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині
15 січень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обіцяють зробити уже 17 років: лучанин-візочник просить відремонтувати зруйнований двір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
 0
На Волині водій BMW влетів у паркан та втік
Сьогодні, 08:17
 0
Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
До лісу на Волині заселили 200 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:46
 0
У Луцьку викрили ще одного збоченця, - соцмережі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8