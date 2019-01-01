Луцькі медики кажуть, що випереджають медреформу. ВІДЕО





Чи ефективно спрацювали у запровадженні медреформи – йдеться у сюжеті



Для міської галузі охорони здоров’я минулий рік завершився досить гарними показниками, - каже начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Микола Якимчук.



Він розповідає,що, окрім державних коштів за медичною субвенцією, чимало грошей на медицину спрямували і з місцевого бюджету.



Минулоріч усі медзаклади були реформовані у неприбуткові підприємства, отримали нові ліцензії на медичну допомогу та підписали договори з Національною службою здоров’я.



Подробиці – у відео.



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