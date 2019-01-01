У «Промені» виступить «Один в каное»*
Сьогодні, 19:15
2 квітня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт українського гурту «Один в каное».
Гурт вже не вперше виступатиме у Промені. Попередній раз вони саме в залі розважального центру презентували новий альбом, який до того ще ніхто не чув.
Цієї весни лучани матимуть змогу знову насолодитись атмосферою гурту, який вирізняється серед всіх інших тим, що музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників.
Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.
Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів.
Захоплюючим є ще той факт, що гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.
Квитки на концерт можна придбати у касах РЦ «Промінь» або ж за посиланням: https://lutsk.karabas.com/odin-v-kanoe-lutsk
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Гурт вже не вперше виступатиме у Промені. Попередній раз вони саме в залі розважального центру презентували новий альбом, який до того ще ніхто не чув.
Цієї весни лучани матимуть змогу знову насолодитись атмосферою гурту, який вирізняється серед всіх інших тим, що музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників.
Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.
Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів.
Захоплюючим є ще той факт, що гурт вже встиг побувати з концертами в усіх великих містах України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное є першим в історії України гуртом, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.
Квитки на концерт можна придбати у касах РЦ «Промінь» або ж за посиланням: https://lutsk.karabas.com/odin-v-kanoe-lutsk
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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