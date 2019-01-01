Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі





Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону, передає



"Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах. Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", - йдеться у повідомленні.



В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі.



Десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року: Україна - 53 218 людей; Сербія - 5 076 людей; Ізраїль - 2 919 людей; Франція - 2 913 людей; Італія - 2 517 людей; Росія - 2 256 людей; Грузія - 2 203 людей; Греція - 2 193 людей; Албанія - 1 466 людей; Румунія - 1 087 людей.



У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні.



"ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації", - додали у звіті.



До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей - це найбільший показник десятиліття.Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону, передає УНН з посиланням на ВВС."Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах. Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", - йдеться у повідомленні.В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі.Десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року: Україна - 53 218 людей; Сербія - 5 076 людей; Ізраїль - 2 919 людей; Франція - 2 913 людей; Італія - 2 517 людей; Росія - 2 256 людей; Грузія - 2 203 людей; Греція - 2 193 людей; Албанія - 1 466 людей; Румунія - 1 087 людей.У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні."ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації", - додали у звіті.До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.

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