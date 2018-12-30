На Волині зафіксували незаконну агітацію за Юлію Тимошенко
Сьогодні, 11:58
У Луцьку спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА під час спільного із правоохоронцями патрулювання виявили білборди та сітілайти кандидатки у Президенти України Юлії Тимошенко (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») без вихідних даних.
За вказаним фактом спостерігачі ОПОРИ подали заяву до поліції, - повідомляє прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.
Попри те, що ЦВК офіційно зареєструвала Юлію Тимошенко кандидаткою 25 січня, у Луцьку досі розміщені агітматеріали на її користь без вихідних даних.
7 лютого спостерігачі ОПОРИ здійснювали спільний рейд із правоохоронцями задля виявлення порушень виборчого законодавства. Під час огляду вулиць зафіксували сітілайти без вихідних даних із гаслом «Вірю в Україну Юлія Тимошенко 2019» на проспекті Василя Мойсея та вулиці Винниченка.
Окрім того, білборд із аналогічним гаслом також без вихідних даних виявила омбудсменка з захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області Євгенія Коваленко на вулиці Конякіна, 3 і викликала слідчо-оперативну групу.
Відтак, представники ОПОРИ написали дві заяви до правоохоронних органів із проханням перевірити джерело фінансування вказаних матеріалів.
Нагадаємо, ОПОРА 29 січня вже зверталася до правоохоронців з проханням перевірити джерело фінансування білбордів та сітілайтів вказаної кандидатки.
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За вказаним фактом спостерігачі ОПОРИ подали заяву до поліції, - повідомляє прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.
Попри те, що ЦВК офіційно зареєструвала Юлію Тимошенко кандидаткою 25 січня, у Луцьку досі розміщені агітматеріали на її користь без вихідних даних.
7 лютого спостерігачі ОПОРИ здійснювали спільний рейд із правоохоронцями задля виявлення порушень виборчого законодавства. Під час огляду вулиць зафіксували сітілайти без вихідних даних із гаслом «Вірю в Україну Юлія Тимошенко 2019» на проспекті Василя Мойсея та вулиці Винниченка.
Окрім того, білборд із аналогічним гаслом також без вихідних даних виявила омбудсменка з захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області Євгенія Коваленко на вулиці Конякіна, 3 і викликала слідчо-оперативну групу.
Відтак, представники ОПОРИ написали дві заяви до правоохоронних органів із проханням перевірити джерело фінансування вказаних матеріалів.
Нагадаємо, ОПОРА 29 січня вже зверталася до правоохоронців з проханням перевірити джерело фінансування білбордів та сітілайтів вказаної кандидатки.
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