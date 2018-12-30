На Волині зафіксували незаконну агітацію за Юлію Тимошенко

У Луцьку спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА під час спільного із правоохоронцями патрулювання виявили білборди та сітілайти кандидатки у Президенти України Юлії Тимошенко (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») без вихідних даних.За вказаним фактом спостерігачі ОПОРИ подали заяву до поліції, - повідомляє прес-служба Громадянської мережі ОПОРА.Попри те, що ЦВК офіційно зареєструвала Юлію Тимошенко кандидаткою 25 січня, у Луцьку досі розміщені агітматеріали на її користь без вихідних даних.7 лютого спостерігачі ОПОРИ здійснювали спільний рейд із правоохоронцями задля виявлення порушень виборчого законодавства. Під час огляду вулиць зафіксували сітілайти без вихідних даних із гаслом «Вірю в Україну Юлія Тимошенко 2019» на проспекті Василя Мойсея та вулиці Винниченка.Окрім того, білборд із аналогічним гаслом також без вихідних даних виявила омбудсменка з захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області Євгенія Коваленко на вулиці Конякіна, 3 і викликала слідчо-оперативну групу.Відтак, представники ОПОРИ написали дві заяви до правоохоронних органів із проханням перевірити джерело фінансування вказаних матеріалів.Нагадаємо, ОПОРА 29 січня вже зверталася до правоохоронців з проханням перевірити джерело фінансування білбордів та сітілайтів вказаної кандидатки.