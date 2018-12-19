Весна близько: відомий фотограф показав, як зима покидає Луцьк. ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлини міської річки, яка вже у лютому має весняний вигляд.



Світлини фотограф



"Доброго ранку, Луцьк. ..."Приходит время, люди головы теряют, ледяные горы танут и это время называется весна"...Тепер уже у лютому навіть...", - підписав він світлини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий луцький фотографопублікував світлини міської річки, яка вже у лютому має весняний вигляд.Світлини фотограф виклав на своїй сторінці у Facebook."Доброго ранку, Луцьк. ..."Приходит время, люди головы теряют, ледяные горы танут и это время называется весна"...Тепер уже у лютому навіть...", - підписав він світлини.

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