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Весна близько: відомий фотограф показав, як зима покидає Луцьк. ФОТО

Весна близько: відомий фотограф показав, як зима покидає Луцьк. ФОТО
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини міської річки, яка вже у лютому має весняний вигляд.

Світлини фотограф виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Доброго ранку, Луцьк. ..."Приходит время, люди головы теряют, ледяные горы танут и это время называется весна"...Тепер уже у лютому навіть...", - підписав він світлини.


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Теги: фото, весна, зима
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