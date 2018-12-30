Останні теплі дні перед поверненням зими: синоптики озвучили прогноз на тиждень
Сьогодні, 05:59
Насолодитися теплом перед черговим морозом зможуть жителі західних областей. Там сьогодні, 10 лютого, у неділю, за прогнозами синоптиків, температура сягатиме +7 градусів.
Про це ідеться в сюжеті ТСН.
Південь, схід та центр країни теж будуть з позначкою плюс - від +2 С до +4 С. На Півночі та в столиці очікується до 3 градусів тепла. На всій території України буде ясно та без опадів.
Схожа погода буде і в понеділок, 11 лютого. А от уже з вівторка, 12 лютого, починаючи із західних регіонів, до України повертатимуться мокрий сніг із дощами. І вже до кінця наступного тижня зима остаточно нагадає про себе у всіх областях – із мінусовою температурою і вдень, і вночі. Подекуди синоптики прогнозують до -10 С.
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Про це ідеться в сюжеті ТСН.
Південь, схід та центр країни теж будуть з позначкою плюс - від +2 С до +4 С. На Півночі та в столиці очікується до 3 градусів тепла. На всій території України буде ясно та без опадів.
Схожа погода буде і в понеділок, 11 лютого. А от уже з вівторка, 12 лютого, починаючи із західних регіонів, до України повертатимуться мокрий сніг із дощами. І вже до кінця наступного тижня зима остаточно нагадає про себе у всіх областях – із мінусовою температурою і вдень, і вночі. Подекуди синоптики прогнозують до -10 С.
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