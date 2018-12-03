У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста

Невідомі обікрали помешкання громадського активіста з НововолинськаПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Чоловік зазначив, що у ту ніч, як його квартиру обікрали, він виїхав із міста задля проекту.Він зауважив, що крадії винесли навіть медаль «За розбудову країни», яку не можна продати.«От робиш ти щось для міста, віриш у світле майбутнє, у те що все може бути краще... Витрачаєш сили, натхнення і час, щоб створювати можливості для молоді.Це що, виходить все потрібно возити з собою і не покидати дому зовсім. Лишилося лише те, що поїхало зі мною...» – йдеться у дописі.«А друзі все частіше запитують, навіщо я залишаюся тут жити...» – пише активіст.