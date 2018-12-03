У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Сьогодні, 13:45
Невідомі обікрали помешкання громадського активіста з Нововолинська Павла Медини.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік зазначив, що у ту ніч, як його квартиру обікрали, він виїхав із міста задля проекту.
Він зауважив, що крадії винесли навіть медаль «За розбудову країни», яку не можна продати.
«От робиш ти щось для міста, віриш у світле майбутнє, у те що все може бути краще... Витрачаєш сили, натхнення і час, щоб створювати можливості для молоді.
Це що, виходить все потрібно возити з собою і не покидати дому зовсім. Лишилося лише те, що поїхало зі мною...» – йдеться у дописі.
«А друзі все частіше запитують, навіщо я залишаюся тут жити...» – пише активіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік зазначив, що у ту ніч, як його квартиру обікрали, він виїхав із міста задля проекту.
Він зауважив, що крадії винесли навіть медаль «За розбудову країни», яку не можна продати.
«От робиш ти щось для міста, віриш у світле майбутнє, у те що все може бути краще... Витрачаєш сили, натхнення і час, щоб створювати можливості для молоді.
Це що, виходить все потрібно возити з собою і не покидати дому зовсім. Лишилося лише те, що поїхало зі мною...» – йдеться у дописі.
«А друзі все частіше запитують, навіщо я залишаюся тут жити...» – пише активіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Сьогодні, 13:45
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 12:33
18-річний студент помер від кору
Сьогодні, 11:49