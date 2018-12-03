вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста

У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Невідомі обікрали помешкання громадського активіста з Нововолинська Павла Медини.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік зазначив, що у ту ніч, як його квартиру обікрали, він виїхав із міста задля проекту.

Він зауважив, що крадії винесли навіть медаль «За розбудову країни», яку не можна продати.

«От робиш ти щось для міста, віриш у світле майбутнє, у те що все може бути краще... Витрачаєш сили, натхнення і час, щоб створювати можливості для молоді.

Це що, виходить все потрібно возити з собою і не покидати дому зовсім. Лишилося лише те, що поїхало зі мною...» – йдеться у дописі.

«А друзі все частіше запитують, навіщо я залишаюся тут жити...» – пише активіст.
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь, Нововолинськ, активіст, Павло Медина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Сьогодні, 13:45
Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:21
У селі неподалік Луцька громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:08
У «Промені» виступить Ассія Ахат*
Сьогодні, 12:33
18-річний студент помер від кору
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
10 жовтень, 2018, 15:16
На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі На Волині школяра судитимуть через розбій та грабежі
13 вересень, 2018, 11:01
На Волині затримали іноземця-крадія На Волині затримали іноземця-крадія
17 липень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
Сьогодні, 01:01
 1
У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло
09 лютий, 14:50
 1
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Сьогодні, 13:45
 0
Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:21
 0
У селі неподалік Луцька громада храму проголосувала за перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8