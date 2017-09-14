У дворі ковельської багатоповерхівки – стихійне сміттєзвалище. ФОТО





«Це сміття лежить уже тиждень по вул. 40р. Перемоги. І всім байдуже. Двірник розповів, що серед ночі було привезено 10 мішків з жіночим одягом, а в тих мішках було фото жінки», - пишуть жителі мікрорайону.



Щодо ситуації ми звернулися до керівника РЖКП №2 Наталії Гейко, яка телефоном розповіла, що будинок, біля якого уже неодноразово з’являлися стихійні сміттєзвалища, є кооперативним, тож за благоустрій прибудинкової території відповідають самі мешканці та керівник.



Сміттєвоз приїздить сюди згідно графіка, а з наступного тижня тут уже почнуть облаштовувати спеціальний майданчик для стаціонарних контейнерів. Він буде шостим у цьому мікрорайоні та обслуговуватиме будинки по вул. 40 років Перемоги 5, 7, 9, 9а, 11, 11а.



Керівниця комунального підприємства нагадала, що у січні в районі вулиць Володимирська-40 років Перемоги облаштували п’ять майданчиків та встановили сміттєві баки. При потребі, мешканці будь-якого будинку мають можливість викинути сміття у контейнер, пройшовши кілька десятків метрів (якщо не встигли до сміттєвоза за графіком).



Тому нарікати на проблему з вивозом твердих побутових відходів у цьому районі Ковеля уже, мабуть, не варто. Усе залежить від свідомості самих же мешканців. Вивіз сміття спецтранспортом РЖКП зі стихійних звалищ, тим більше з прибудинкових територій кооперативних будинків чи ОСББ, не є безкоштовним, - зазначила Наталія Гейко.



Аби прибрати стихійне сміттєзвалище, голова кооператву має звернутися у відповідну службу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиці 40 років Перемоги поскаржились виданню КовельРоst на стихійне сміттєзвалище біля будинку №9 а.«Це сміття лежить уже тиждень по вул. 40р. Перемоги. І всім байдуже. Двірник розповів, що серед ночі було привезено 10 мішків з жіночим одягом, а в тих мішках було фото жінки», - пишуть жителі мікрорайону.Щодо ситуації ми звернулися до керівника РЖКП №2, яка телефоном розповіла, що будинок, біля якого уже неодноразово з’являлися стихійні сміттєзвалища, є кооперативним, тож за благоустрій прибудинкової території відповідають самі мешканці та керівник.Сміттєвоз приїздить сюди згідно графіка, а з наступного тижня тут уже почнуть облаштовувати спеціальний майданчик для стаціонарних контейнерів. Він буде шостим у цьому мікрорайоні та обслуговуватиме будинки по вул. 40 років Перемоги 5, 7, 9, 9а, 11, 11а.Керівниця комунального підприємства нагадала, що у січні в районі вулиць Володимирська-40 років Перемоги облаштували п’ять майданчиків та встановили сміттєві баки. При потребі, мешканці будь-якого будинку мають можливість викинути сміття у контейнер, пройшовши кілька десятків метрів (якщо не встигли до сміттєвоза за графіком).Тому нарікати на проблему з вивозом твердих побутових відходів у цьому районі Ковеля уже, мабуть, не варто. Усе залежить від свідомості самих же мешканців. Вивіз сміття спецтранспортом РЖКП зі стихійних звалищ, тим більше з прибудинкових територій кооперативних будинків чи ОСББ, не є безкоштовним, - зазначила Наталія Гейко.Аби прибрати стихійне сміттєзвалище, голова кооператву має звернутися у відповідну службу.

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