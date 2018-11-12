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Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*

Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*
Жодне інше помешкання так не спонукає до креативу, як мансардна квартира.

Саме тому подібні оселі у Луцьку набирають все більшої популярності навіть за умови нижчої вартості квадратного метра житла, - пише "Перший".

Чому мансардні квартири стають все більш популярними? Ми живемо в той час, коли простір визначає і стиль життя і його якість. Коли не зважати на квадратні метри навколо тебе просто не можна.

Інтер’єр мансардної квартири часто пасує людям творчим, креативним, з нестандартним мисленням. Він змушує міркувати над тим, як цікаво використати кожен квадратний метр. Разом із тим постійно надихає, бо велика кількість вікон відкриває неймовірні краєвиди.

Там легко усамітнитися для творчості, бо ти на верхньому поверсі, у тебе над головою не «гопають» сусіди, ти – сам на сам.

Відкритий простір і незвичні стелі дозволяють спланувати щось індивідуальне. Та й використовувати таку площі можна не тільки під житло.

Серед стильних і якісних варіантів таких помешкань – квартири у луцькому ЖК «Юпітер».

Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*


Житловий комплекс неподалік села Липини зводить Будівельна компанія «Інвестор». Тут набагато спокійніше, ніж у спальних районах гамірного міста. Разом з тим відстань до центру Луцька – невелика.

Забудовник продає мансардні квартири площею 60,77 кв.м у вже зведеному 2-му будинку, та 3-му, де будівництво ще триває.

Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*


Окрім плюсів мансардних квартир, варто зауважити і про переваги житлового комплексу «Юпітер».

ЖК «Юпітер» – це три будинки, в кожному з яких 4 поверхи + мансардний. Сучасний дизайн під’їздів, благоустрій прибудинкової території, комфортабельне планування... Усього у «Юпітері» 144 квартири загальною площею 12324 кв м. Біля будинку – дитячий майданчик, довкола – паркан і своя зелена зона для відпочинку, тому це затишне місце для проживання сімей із дітьми. Поруч – чимала парковка, де під кожну квартиру надається одне паркомісце.

Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*
Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*


«Інвестор» пропонує акцію на мансардне житло і можливість відтермінування оплати до вересня 2019-го.

Умови акції. Якщо покупець вносить усю суму одним платежем - то ціна одного квадратного метра становитиме 10 900 грн. За умови відтермінування при оплаті 50% першого внеску акційна ціна на один квадратний метр - 11 400 грн.

Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*

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Теги: Інвестор, Луцьк, мансардна квартира
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