У Луцьку виступить легендарне музичне сімейство
Сьогодні, 18:16
Слава про надзвичайно талановиту музичну династію Шутків давно вже сягнула світових теренів.
А в Україні – тим паче. Не є винятком і Луцьк.
Зовсім недавно меломани міста над Стиром аплодували блискучому флейтистові Юрієві Шутку, котрий виступав у дуеті з чудовим гітаристом Андрієм Остапенком, а до виступу в Луцьку вже готується ціла родина молодшого брата Юрія Івановича – скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів Остапа Шутка, - повідомили організатори.
Разом із маестро до міста приїдуть його дружина, знана віолончелістка Ольга Шутко та їхні сини – Роман (фортепіано), Назар (скрипка) та Андрій (віолончель).
Концерт “Неперевершені” за участі сім’ї Шутків та Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець) відбудеться в середу, 27 лютого, у Палаці культури міста Луцька о 18.00.
Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
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А в Україні – тим паче. Не є винятком і Луцьк.
Зовсім недавно меломани міста над Стиром аплодували блискучому флейтистові Юрієві Шутку, котрий виступав у дуеті з чудовим гітаристом Андрієм Остапенком, а до виступу в Луцьку вже готується ціла родина молодшого брата Юрія Івановича – скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів Остапа Шутка, - повідомили організатори.
Разом із маестро до міста приїдуть його дружина, знана віолончелістка Ольга Шутко та їхні сини – Роман (фортепіано), Назар (скрипка) та Андрій (віолончель).
Концерт “Неперевершені” за участі сім’ї Шутків та Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець) відбудеться в середу, 27 лютого, у Палаці культури міста Луцька о 18.00.
Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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