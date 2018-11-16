У Луцьку виступить легендарне музичне сімейство

Слава про надзвичайно талановиту музичну династію Шутків давно вже сягнула світових теренів.А в Україні – тим паче. Не є винятком і Луцьк.Зовсім недавно меломани міста над Стиром аплодували блискучому флейтистові, котрий виступав у дуеті з чудовим гітаристом, а до виступу в Луцьку вже готується ціла родина молодшого брата Юрія Івановича – скрипаля-віртуоза, лауреата міжнародних конкурсів, - повідомили організатори.Разом із маестро до міста приїдуть його дружина, знана віолончелістка Ольга Шутко та їхні сини – Роман (фортепіано), Назар (скрипка) та Андрій (віолончель).Концерт “Неперевершені” за участі сім’ї Шутків та Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії (художній керівник – народний артист України Товій Рівець) відбудеться в середу, 27 лютого, у Палаці культури міста Луцька о 18.00.Квитки продаються у касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.