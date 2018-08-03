Тато вижив на війні, але загинув на заробітках: закликають привітати дитину волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.15 лютого святкуватиме п'ятий день народження. Дівчинка народилася у буремний 2014 рік, коли тільки почалися активні дії на Сході України. Мобілізували тоді і її татка, у квітні 2014 року, а так як Ангелінці на той час було лише два місяці, то як батько ніс службу вона зовсім не пам’ятає. Олександр служив у 51-шій ОМБр на посаді старшого механіка, водія тягача військової техніки. Демобілізувався 24 березня 2015 року. А згодом поїхав на заробітки до Польщі, у м. Познань, де влаштувався водієм автобетонозмішувача. 19 червня, перебуваючи на завантажуванні бетону, був уражений струмом (10 тис. вольт), і 25 червня 2017 року, після 6 днів перебування у реанімації без свідомості, помер. Жодної компенсації від польського працедавця родина не отримала.А донечка Ангелінка дуже за ним сумує, часто його згадує, із трепетом розповідає, що він встиг її навчити, як їздила з татком на машині, та як він їй заплітав косички. А прийшовши на могилу, розповідає куди їздила та що робила, декламує вірші, які вивчила, і старанно поправляє стрічки на жалобних вінках.Ангелінка не відвідує дитячий садочок, хоча й дуже хоче, бо любить гратися з дітками. Сумує за старшим братиком Ярославом, коли той іде до школи. Вона його з нетерпінням чекає, адже коли він повертається, то розповідає, що було на уроках, показує сестричці зошити та книжки.Дівчинка дуже любить слухати казки, а потім їх переповідати, вчить напам’ять цікаві вірші. Її завжди притягує щось новеньке, наприклад, машинки братика. Ангелінці до вподоби робити різні аплікації, ліпити з пластиліну, малювати, танцювати та подорожувати. І хоча за кордоном вона ще не була, та й в Україні можливість поїхати на відпочинок у Карпати втратила через те, що тоді хворіла, але у неї ще все попереду.У майбутньому Анелінка хоче стати артисткою, вона вже виступала разом з братиком на день села, розповідала віршик та співала. Цього року на вечері колядок всіх зачарувала своїм виступом та автентичним образом. Але, поки що її бажання щодо майбутньої професії щодня змінюються. Іноді вона хоче стати лікарем і всіх лікувати, щоб не було хворих.Як і всі діти, наша іменинниця залюбки дивиться мультфільми.Наша іменинниця, незважаючи на такий юний вік, щиро любить свою країну, знає прапор нашої держави і залюбки декламує вірш про Україну.Мама Ольга додає, що пенсію по втраті годувальника отримує, і сама на даний момент підробляє. Але часто виникають труднощі із чоловічою роботою, і нехай дещо Ольга може зробити сама, та все ж іноді приходиться звертатися за допомогою до знайомих та старости села. Дівчинці не зайвими будуть речі та взуття на виріст, а також мама не проти отримувати вітальні листівки донечці до дня народження.Мартинович Ангеліна. 5 років (15.02.2014). Ковельський р-н. Ріст: 106; Розмір взуття: 29.