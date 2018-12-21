Луцький гурт зняв кліп до саундтреку відомого серіаліті
Сьогодні, 13:42
Спеціально до 14 лютого луцький рок-гурт One Light Inside оприлюднив новий кліп. Це відео створене до саундтреку серіаліті «Київ вдень та вночі». Саме ця пізня грає у відомому українському серіаліті.
Зйомки проводили у Луцьку та Києві, - пише Таблоїд Волині.
Озвучити стрічку хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір. В ролику показали яскравих лучан: блогери, журналісти та молодь із яскравою зовнішністю виконує куплети треку.
Кліп можна переглянути на ютуб-каналі гурту. Ролик знімали у Волинській області, а режисерами відео були соліст гурту Валентин Мушинський та кліпмейкер Дмитро Помяновський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зйомки проводили у Луцьку та Києві, - пише Таблоїд Волині.
Озвучити стрічку хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір. В ролику показали яскравих лучан: блогери, журналісти та молодь із яскравою зовнішністю виконує куплети треку.
Кліп можна переглянути на ютуб-каналі гурту. Ролик знімали у Волинській області, а режисерами відео були соліст гурту Валентин Мушинський та кліпмейкер Дмитро Помяновський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Юні волиняни побували на кастингу вокального шоу «Х-фактор»
Сьогодні, 14:35
Суд поновив Супрун на посаді
Сьогодні, 14:12
Луцький гурт зняв кліп до саундтреку відомого серіаліті
Сьогодні, 13:42
Що каже церква про святкування Дня Валентина
Сьогодні, 13:28
На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг
Сьогодні, 13:22