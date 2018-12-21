Луцький гурт зняв кліп до саундтреку відомого серіаліті





Зйомки проводили у Луцьку та Києві, - пише



Озвучити стрічку хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір. В ролику показали яскравих лучан: блогери, журналісти та молодь із яскравою зовнішністю виконує куплети треку.



Кліп можна переглянути на ютуб-каналі гурту. Ролик знімали у Волинській області, а режисерами відео були соліст гурту Валентин Мушинський та кліпмейкер Дмитро Помяновський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціально до 14 лютого луцький рок-гурт One Light Inside оприлюднив новий кліп. Це відео створене до саундтреку серіаліті «Київ вдень та вночі». Саме ця пізня грає у відомому українському серіаліті.Зйомки проводили у Луцьку та Києві, - пише Таблоїд Волині. Озвучити стрічку хлопцям вдалося, заповнивши анкету та пройшовши відбір. В ролику показали яскравих лучан: блогери, журналісти та молодь із яскравою зовнішністю виконує куплети треку.Кліп можна переглянути на ютуб-каналі гурту. Ролик знімали у Волинській області, а режисерами відео були соліст гуртута кліпмейкер

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