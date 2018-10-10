Відновили рух поїзда, який їздив до Польщі через Волинь





Про цеМикола Бришко.



Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про



“Транспорт пройшов плановий ремонт, тож пасажири знову можуть замовляти квитки”, — зазначив Микола Бришко.



Детальніше:



Поїзд “Здолбунів — Хелм” відправляється зі Здолбунова о 8.20 год., до Хелма прибуває о 13.07. год. Прибуття у Ягодиин — о 12.05. При цьому варто зазначити, що на посадку пасажирам дається дві хвилини, після чого двері вагонів зачиняються й розпочинається митний і паспортний контроль.



З Хелма поїзд відправляється о 14.35, у Здолбунові — о 21.18. На станцію “Ягодин” він прибуває о 17.11, але назовні можна потрапити по завершенні контролю — о 17.39 год.



Детальніше про рух:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З четверга, 14 лютого відновив рух поїзд “Здолбунів — Хелм”.Про це “КОРДОНу” повідомив начальник станції “Ягодин”Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про тимчасове припинення руху поїзда.“Транспорт пройшов плановий ремонт, тож пасажири знову можуть замовляти квитки”, — зазначив Микола Бришко.Детальніше про рух:

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