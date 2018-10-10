Відновили рух поїзда, який їздив до Польщі через Волинь
Сьогодні, 15:14
З четверга, 14 лютого відновив рух поїзд “Здолбунів — Хелм”.
Про це “КОРДОНу” повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про тимчасове припинення руху поїзда.
“Транспорт пройшов плановий ремонт, тож пасажири знову можуть замовляти квитки”, — зазначив Микола Бришко.
Детальніше:
Поїзд “Здолбунів — Хелм” відправляється зі Здолбунова о 8.20 год., до Хелма прибуває о 13.07. год. Прибуття у Ягодиин — о 12.05. При цьому варто зазначити, що на посадку пасажирам дається дві хвилини, після чого двері вагонів зачиняються й розпочинається митний і паспортний контроль.
З Хелма поїзд відправляється о 14.35, у Здолбунові — о 21.18. На станцію “Ягодин” він прибуває о 17.11, але назовні можна потрапити по завершенні контролю — о 17.39 год.
Детальніше про рух:
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Про це “КОРДОНу” повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про тимчасове припинення руху поїзда.
“Транспорт пройшов плановий ремонт, тож пасажири знову можуть замовляти квитки”, — зазначив Микола Бришко.
Детальніше:
Поїзд “Здолбунів — Хелм” відправляється зі Здолбунова о 8.20 год., до Хелма прибуває о 13.07. год. Прибуття у Ягодиин — о 12.05. При цьому варто зазначити, що на посадку пасажирам дається дві хвилини, після чого двері вагонів зачиняються й розпочинається митний і паспортний контроль.
З Хелма поїзд відправляється о 14.35, у Здолбунові — о 21.18. На станцію “Ягодин” він прибуває о 17.11, але назовні можна потрапити по завершенні контролю — о 17.39 год.
Детальніше про рух:
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