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Патріарх Філарет звершив панахиду за упокій брата митрополита Михаїла. ФОТО

Патріарх Філарет звершив панахиду за упокій брата митрополита Михаїла. ФОТО
Святійший Патріарх Філарет, 14 лютого, після Всенічного бдіння з нагоди свята Стрітення Господнього, у Свято-Володимирському кафедральному соборі звершив панахиду за упокій душі померлого протоієрея Анатолія Зінкевича, рідного брата митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Філаретові співслужили настоятель собору протоієрей Борис Табачек та духовенство храму, - повідомляє сайт Місто.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність настоятель Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького міста Тернополя протоієрей Анатолій Зінкевич.

Раніше Патріарх Філарет висловив співчуття дружині отця Анатолія - матушці Наталії, брату - митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу, синові - єпископу Дніпровському і Криворізькому Симеону та всій родині і пастві спочилого.

«Висловлюю Вам співчуття з приводу смерті протоієрея Анатолія Зінкевича. Наша Церква молиться за спокій душі спочилого у Бозі протоієрея Анатолія. Нехай Господь упокоїть його в оселях праведних. Вічна пам'ять і спокій йому», - йдеться у співчутті Патріарха родині спочилого отця Анатолія.

Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі. Один з перших в Україні підтримав ідею створення Помісної Української Православної Церкви і присвятив все своє життя служінню Українській Церкві, Батьківщині та українському народові.

Заупокійна Божественна Літургія з чином похорону новопреставленого протоієрея Анатолія відбудуться у суботу, 16 лютого, о 9:00 у храмі Свято-Троїцького духовного центру м. Тернополя.

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Теги: Філарет, Анатолій Зінкевич, похорон, Михаїл
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