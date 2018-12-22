Патріарх Філарет звершив панахиду за упокій брата митрополита Михаїла. ФОТО
Сьогодні, 09:11
Святійший Патріарх Філарет, 14 лютого, після Всенічного бдіння з нагоди свята Стрітення Господнього, у Свято-Володимирському кафедральному соборі звершив панахиду за упокій душі померлого протоієрея Анатолія Зінкевича, рідного брата митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
Філаретові співслужили настоятель собору протоієрей Борис Табачек та духовенство храму, - повідомляє сайт Місто.
Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність настоятель Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького міста Тернополя протоієрей Анатолій Зінкевич.
Раніше Патріарх Філарет висловив співчуття дружині отця Анатолія - матушці Наталії, брату - митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу, синові - єпископу Дніпровському і Криворізькому Симеону та всій родині і пастві спочилого.
«Висловлюю Вам співчуття з приводу смерті протоієрея Анатолія Зінкевича. Наша Церква молиться за спокій душі спочилого у Бозі протоієрея Анатолія. Нехай Господь упокоїть його в оселях праведних. Вічна пам'ять і спокій йому», - йдеться у співчутті Патріарха родині спочилого отця Анатолія.
Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі. Один з перших в Україні підтримав ідею створення Помісної Української Православної Церкви і присвятив все своє життя служінню Українській Церкві, Батьківщині та українському народові.
Заупокійна Божественна Літургія з чином похорону новопреставленого протоієрея Анатолія відбудуться у суботу, 16 лютого, о 9:00 у храмі Свято-Троїцького духовного центру м. Тернополя.
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Філаретові співслужили настоятель собору протоієрей Борис Табачек та духовенство храму, - повідомляє сайт Місто.
Нагадаємо, 13 лютого 2019 року на 66-му році життя після важкої та виснажливої хвороби відійшов у вічність настоятель Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького міста Тернополя протоієрей Анатолій Зінкевич.
Раніше Патріарх Філарет висловив співчуття дружині отця Анатолія - матушці Наталії, брату - митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу, синові - єпископу Дніпровському і Криворізькому Симеону та всій родині і пастві спочилого.
«Висловлюю Вам співчуття з приводу смерті протоієрея Анатолія Зінкевича. Наша Церква молиться за спокій душі спочилого у Бозі протоієрея Анатолія. Нехай Господь упокоїть його в оселях праведних. Вічна пам'ять і спокій йому», - йдеться у співчутті Патріарха родині спочилого отця Анатолія.
Протоієрей Анатолій Зінкевич народився 26 вересня 1953 року в с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області. Навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській Лаврі, потім був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі. Один з перших в Україні підтримав ідею створення Помісної Української Православної Церкви і присвятив все своє життя служінню Українській Церкві, Батьківщині та українському народові.
Заупокійна Божественна Літургія з чином похорону новопреставленого протоієрея Анатолія відбудуться у суботу, 16 лютого, о 9:00 у храмі Свято-Троїцького духовного центру м. Тернополя.
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