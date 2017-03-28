Як волинські «воїни» готуються до Чемпіонату України з ММА. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Волинські «воїни» активно готуються до Чемпіонату України з ММА.
Одним із етапів підготовки спортсменів є тренувальні збори із борцівської техніки в інших потужних клубах країни.
Так, п’ятеро «воїнів» (Даниїл Шелофаст, Артур Лихач, Андрій Місюк, Іван Пасич та Андрій Гуславський) поїхали до Нетішина, де відточують техніку боротьби разом із заслуженим тренером України Геннадієм Гороховим.
Ще троє волинських спортсменів (Солтан Велієв, Максим Бухалюк та Назар Свідерський) зараз перебувають у Києві, в клубі «Аурум», де тренуються під керівництвом відомого тренера, майстра спорту з вільної боротьби Олександра Дудочкіна.
«Тренувальні збори в Нетішині та Києві – частина підготовки наших хлопців. Вони отримують нові знання та мають можливість спарингуватися з титулованими та досвідченими спортсменами, а це додає досвіду та вправності «воїнам», - розповів директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.
До слова, Чемпіонат України з ММА відбудеться 22 лютого у місті Ірпінь.
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Одним із етапів підготовки спортсменів є тренувальні збори із борцівської техніки в інших потужних клубах країни.
Так, п’ятеро «воїнів» (Даниїл Шелофаст, Артур Лихач, Андрій Місюк, Іван Пасич та Андрій Гуславський) поїхали до Нетішина, де відточують техніку боротьби разом із заслуженим тренером України Геннадієм Гороховим.
Ще троє волинських спортсменів (Солтан Велієв, Максим Бухалюк та Назар Свідерський) зараз перебувають у Києві, в клубі «Аурум», де тренуються під керівництвом відомого тренера, майстра спорту з вільної боротьби Олександра Дудочкіна.
«Тренувальні збори в Нетішині та Києві – частина підготовки наших хлопців. Вони отримують нові знання та мають можливість спарингуватися з титулованими та досвідченими спортсменами, а це додає досвіду та вправності «воїнам», - розповів директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко.
До слова, Чемпіонат України з ММА відбудеться 22 лютого у місті Ірпінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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