Як волинські «воїни» готуються до Чемпіонату України з ММА. ФОТО

Волинські «воїни» активно готуються до Чемпіонату України з ММА.Одним із етапів підготовки спортсменів є тренувальні збори із борцівської техніки в інших потужних клубах країни.Так, п’ятеро «воїнів» () поїхали до Нетішина, де відточують техніку боротьби разом із заслуженим тренером УкраїниЩе троє волинських спортсменів (та) зараз перебувають у Києві, в клубі «Аурум», де тренуються під керівництвом відомого тренера, майстра спорту з вільної боротьби«Тренувальні збори в Нетішині та Києві – частина підготовки наших хлопців. Вони отримують нові знання та мають можливість спарингуватися з титулованими та досвідченими спортсменами, а це додає досвіду та вправності «воїнам», - розповів директор клубу «Воїн»До слова, Чемпіонат України з ММА відбудеться 22 лютого у місті Ірпінь.