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У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню

У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню
У Луцьку відбудеться перегляд документального фільму про Небесну Сотню.

«Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запрошує на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня», який відбудеться 19 лютого (вівторок) о 16:30 у Палаці культури міста Луцька.

Довідково:

«Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.

Запрошуємо усіх небайдужих!


У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню

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Теги: кіно, перегляд, анонс
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