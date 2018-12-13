У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню
Сьогодні, 19:16
У Луцьку відбудеться перегляд документального фільму про Небесну Сотню.
«Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запрошує на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня», який відбудеться 19 лютого (вівторок) о 16:30 у Палаці культури міста Луцька.
Довідково:
«Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.
Запрошуємо усіх небайдужих!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запрошує на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня», який відбудеться 19 лютого (вівторок) о 16:30 у Палаці культури міста Луцька.
Довідково:
«Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.
Запрошуємо усіх небайдужих!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Наймолодшій – 18, найстаршій – 70: дев’ять історій операційних медсестер з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення
Сьогодні, 19:31
У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню
Сьогодні, 19:16
У Ковелі облаштують червоно-білі переходи
Сьогодні, 19:00
Кошти з акції «Тепла іграшка надії», яку влаштували на Волині, підуть на лікування діток з пухлинами мозку
Сьогодні, 18:45