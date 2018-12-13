У Луцьку покажуть фільм про Небесну Сотню





«Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» запрошує на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня», який відбудеться 19 лютого (вівторок) о 16:30 у Палаці культури міста Луцька.



Довідково:



«Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.



Запрошуємо усіх небайдужих!







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