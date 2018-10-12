Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення

У сервісних центрах МВС у Волинській області розвіяли міфи про реєстрацію автівок.Про це клієнтам установ повідомили на офіційній сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області"."Розвінчуємо ваші страхи про реєстрацію авто, ввезеного з-за кордону", - написали вони.Отож, за інформацією:- не обов'язково реєструвати авто відразу після митного оформлення;- 10-денний термін, який відводиться для цього, може бути продовжено і у центрах приймуть ваші документи пізніше;- вартість державної реєстрації - 580, 99 коп.