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Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення

Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення
У сервісних центрах МВС у Волинській області розвіяли міфи про реєстрацію автівок.

Про це клієнтам установ повідомили на офіційній сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".

"Розвінчуємо ваші страхи про реєстрацію авто, ввезеного з-за кордону", - написали вони.

Отож, за інформацією:

- не обов'язково реєструвати авто відразу після митного оформлення;

- 10-денний термін, який відводиться для цього, може бути продовжено і у центрах приймуть ваші документи пізніше;

- вартість державної реєстрації - 580, 99 коп.

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Теги: сервісний центр МВС, Волинь
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