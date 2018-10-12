Волинський сервісний центр МВС розвіяв міфи про розмитнення
Сьогодні, 19:31
У сервісних центрах МВС у Волинській області розвіяли міфи про реєстрацію автівок.
Про це клієнтам установ повідомили на офіційній сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Розвінчуємо ваші страхи про реєстрацію авто, ввезеного з-за кордону", - написали вони.
Отож, за інформацією:
- не обов'язково реєструвати авто відразу після митного оформлення;
- 10-денний термін, який відводиться для цього, може бути продовжено і у центрах приймуть ваші документи пізніше;
- вартість державної реєстрації - 580, 99 коп.
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Про це клієнтам установ повідомили на офіційній сторінці "Сервісні центри МВС у Волинській області".
"Розвінчуємо ваші страхи про реєстрацію авто, ввезеного з-за кордону", - написали вони.
Отож, за інформацією:
- не обов'язково реєструвати авто відразу після митного оформлення;
- 10-денний термін, який відводиться для цього, може бути продовжено і у центрах приймуть ваші документи пізніше;
- вартість державної реєстрації - 580, 99 коп.
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