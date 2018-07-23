Волинські школярі виготовили півсотні валентинок для солдатів. ФОТО

Тетяна Тимощук.



Вона працювала разом з школярами на запрошення керівників студії «СвітОк», відомих у Ковелі художниць - Світлани Солодун та Оксани Цюп’яшук. Повідомляє



Майстер-клас відбувся в підтримку проекту «Валентинка для солдата». Три групи (усього понад 50 дітей) виготовляли листівки з побажаннями для бійців, котрі нині несуть службу у зоні проведення операції об'єднаних сил.



А учора, 14 лютого, передали їх військовослужбовцям. Усього руками юних ковельчан було зроблено близько 60 листівок та одну колективну роботу.



"Свято Дня Закоханих не пройшло даремно! Сьогодні передали Валентинки від діток м.Ковеля бійцям на Схід через командира ДУА Коваля Миколу і його побратима медика. Валентинок з солодощами назбиралось цілий ящик!!!! Бійці і дітки студії "СвітОк" були раді зустрічі!," - написала на своїй сторінці у соцмережі Тетяна Тимощук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Галереї мистецтв культурно-просвітницького центру м.Ковеля для вихованців арт-студії «СвітОк» провела майстер-клас місцева майстриня, волонтерВона працювала разом з школярами на запрошення керівників студії «СвітОк», відомих у Ковелі художниць -та. Повідомляє КовельPost Майстер-клас відбувся в підтримку проекту «Валентинка для солдата». Три групи (усього понад 50 дітей) виготовляли листівки з побажаннями для бійців, котрі нині несуть службу у зоні проведення операції об'єднаних сил.А учора, 14 лютого, передали їх військовослужбовцям. Усього руками юних ковельчан було зроблено близько 60 листівок та одну колективну роботу."Свято Дня Закоханих не пройшло даремно! Сьогодні передали Валентинки від діток м.Ковеля бійцям на Схід через командира ДУА Коваля Миколу і його побратима медика. Валентинок з солодощами назбиралось цілий ящик!!!! Бійці і дітки студії "СвітОк" були раді зустрічі!," - написала на своїй сторінці у соцмережі Тетяна Тимощук.

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