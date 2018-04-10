Волинянам радять судитись з облгазом через зайві кубометри газу в платіжках. ВІДЕО





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У квитанцію ківерчанки Валентини Мазурок уже кілька місяців дописують зайві кубометри палива, яких не показав лічильник. Тепер пенсіонерці треба заплатити за більше, ніж 436 кубометрів газу, що за нинішніми цінами – більше 4 тисяч гривень.



В облгазі відповісти на проблемні запитання традиційно не знайшлося кому, мовляв, усі керівники зайняті або у відрядженнях.



Як виявилось, зайві кубометри – це заборгованість за період з 1 грудня 2015 року до 30 вересня 2018.



Раніше облгази вираховували ціну за газ за власною формулою, а в 2015 році про це нарешті довідалась Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг і зобов'язала облгази користуватися державними розрахунками.



Постачальники газу спираються на Закон України "Про використання природного газу", в якому є пункт, що тариф треба коригувати залежно від температури навколишнього середовища і вологості.



Нацкомісія заборонила це коригування, проте облгази і надалі нараховують плату за паливо за цією формулою.



Відтак, юристи радять судитися із облгазами за зайві кубометри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З листопада минулого року лучани обурюються платіжками за газ, адже до кількості спожитого палива їм додають зайві кубометри.Йдеться в сюжеті 12 канал у.У квитанцію ківерчанкиуже кілька місяців дописують зайві кубометри палива, яких не показав лічильник. Тепер пенсіонерці треба заплатити за більше, ніж 436 кубометрів газу, що за нинішніми цінами – більше 4 тисяч гривень.В облгазі відповісти на проблемні запитання традиційно не знайшлося кому, мовляв, усі керівники зайняті або у відрядженнях.Як виявилось, зайві кубометри – це заборгованість за період з 1 грудня 2015 року до 30 вересня 2018.Раніше облгази вираховували ціну за газ за власною формулою, а в 2015 році про це нарешті довідалась Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг і зобов'язала облгази користуватися державними розрахунками.Постачальники газу спираються на Закон України "Про використання природного газу", в якому є пункт, що тариф треба коригувати залежно від температури навколишнього середовища і вологості.Нацкомісія заборонила це коригування, проте облгази і надалі нараховують плату за паливо за цією формулою.Відтак, юристи радять судитися із облгазами за зайві кубометри.

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