Волинянам радять судитись з облгазом через зайві кубометри газу в платіжках. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
З листопада минулого року лучани обурюються платіжками за газ, адже до кількості спожитого палива їм додають зайві кубометри.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
У квитанцію ківерчанки Валентини Мазурок уже кілька місяців дописують зайві кубометри палива, яких не показав лічильник. Тепер пенсіонерці треба заплатити за більше, ніж 436 кубометрів газу, що за нинішніми цінами – більше 4 тисяч гривень.
В облгазі відповісти на проблемні запитання традиційно не знайшлося кому, мовляв, усі керівники зайняті або у відрядженнях.
Як виявилось, зайві кубометри – це заборгованість за період з 1 грудня 2015 року до 30 вересня 2018.
Раніше облгази вираховували ціну за газ за власною формулою, а в 2015 році про це нарешті довідалась Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг і зобов'язала облгази користуватися державними розрахунками.
Постачальники газу спираються на Закон України "Про використання природного газу", в якому є пункт, що тариф треба коригувати залежно від температури навколишнього середовища і вологості.
Нацкомісія заборонила це коригування, проте облгази і надалі нараховують плату за паливо за цією формулою.
Відтак, юристи радять судитися із облгазами за зайві кубометри.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
У квитанцію ківерчанки Валентини Мазурок уже кілька місяців дописують зайві кубометри палива, яких не показав лічильник. Тепер пенсіонерці треба заплатити за більше, ніж 436 кубометрів газу, що за нинішніми цінами – більше 4 тисяч гривень.
В облгазі відповісти на проблемні запитання традиційно не знайшлося кому, мовляв, усі керівники зайняті або у відрядженнях.
Як виявилось, зайві кубометри – це заборгованість за період з 1 грудня 2015 року до 30 вересня 2018.
Раніше облгази вираховували ціну за газ за власною формулою, а в 2015 році про це нарешті довідалась Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг і зобов'язала облгази користуватися державними розрахунками.
Постачальники газу спираються на Закон України "Про використання природного газу", в якому є пункт, що тариф треба коригувати залежно від температури навколишнього середовища і вологості.
Нацкомісія заборонила це коригування, проте облгази і надалі нараховують плату за паливо за цією формулою.
Відтак, юристи радять судитися із облгазами за зайві кубометри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Владі, на все нас.. Ть! Аби кишені собі набити по Європі їздити і преміїї в 3 оклади виписувати! Дограються.
Владі, на все нас.. Ть! Аби кишені собі набити по Європі їздити і преміїї в 3 оклади виписувати! Дограються.
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